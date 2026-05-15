Így formálta át Magyarország építészetét a NER tizenhat éve

Az áprilisi országgyűlési választásokon aratott kétharmados Tisza-sikerrel, illetve éjszakai spontán utcabállal véget ért a Nemzeti Együttműködés rendszere, azaz a NER, amely 2010 és 2026 között a hazai építészetnek is új irányt kívánt mutatni.

Épp ezért most összegyűjtöttük az ebben az időszakban megvalósult projektek közül azokat, amelyek a legnagyobb visszhangot kapták a szakmai felületeken, valamint a sajtóban. Ennek oka egyszerű: így egyértelműen látszik, mit is gondoltak az egymást követő Orbán-kormányok az építészetről, és milyen stílust, illetve megoldásokat vártak el a tervezőktől.

Az összkép meglehetősen vegyes és nem túl hízelgő, hiszen elmondható:

az 1945 és 1989 közti korszak épített örökségét módszeresen pusztító Orbán-kormányok sokszor maguk sem tudták eldönteni, hogy a historizmus vagy a kortárs építészet eszköztárát részesítsék-e előnyben, a műemléki védettség kifejezés jelentéstartalmát pedig szabadon tágították.

De melyek voltak az elmúlt 16 év emblematikus építészeti projektjei?