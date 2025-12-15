Szélsőséges szervezetnek minősítették és betiltották a Pussy Riot punkzenekart Oroszországban

Az orosz Legfőbb Ügyészség kérésére betiltotta a Pussy Riot nevű orosz punkzenekar oroszországi tevékenységét egy moszkvai bíróság. Az ok: szélsőséges szervezetnek minősítették a zenekart, amelynek öt tagját szeptemberben távollétükben tizenhárom év börtönre ítéltek – írja az Independent.

A szeptemberben elítélt öt tagot azzal vádolták meg, hogy külföldi ügynökök, akik hazugságot terjesztettek az orosz hadseregről. A tagok elutasították a vádakat, úgy vélik, a döntés politikai okokból született meg. Nadja Tolokonnyikova, a csapat alapítója, aki jelenleg az Egyesült Államokban él, akkor úgy kommentálta a döntést, hogy „ha az igazság kimondása szélsőségesség, akkor örömmel vagyunk szélsőségesek“.

A Pussy Riot 2012-ben vált világhírűvé, amikor egy moszkvai ortodox templomban tüntettek Vlagyimír Putyin ellen, és azóta is Kreml-ellenességükről ismertek. A formáció tagjait időről időre letartóztatják, 2018-ban pedig úgy vélik, felsőbb utasításra mérgezhették meg egyik tagukat, Pjötr Verzilovot. A Pussy Riot az orosz–ukrán háború ellen is kampányolt, és kiálltak a 2024-ben meghalt Alekszej Navalnij mellett is, erről dalt is írtak. Az egyik tag, Marija Aljohina többszöri bebörtönzés után 2022-ben kémfilmbe illő módon szökött meg az országból, ételfutárnak álcázva magát.