„Kovács J. az, aki összeköt bennünket” – egy ismeretlen honvéd sírját őrzi a Kissvábhegy lejtője

A mai Budapest területén a századfordulón még számos olyan temető létezett, amiknek mára nyomuk nem maradt: a Németvölgyi temető sírköveinek egy része például a budai rakpartok aljában végezte, számtalan sírkert helyén pedig ma már bérház, középület, sportközpont, vagy épp piac emelkedik a magasba.

De mi van azokkal a magányos sírokkal, amilyeneket az ország legkülönbözőbb részein is láthatunk? Vannak ilyenek Budapesten? – merülhet fel sokakban a kérdés. A válasz egyértelmű igen, sőt, egyikük épp az 1848–49-es forradalom és szabadságharc utolsó, nem temetőben nyugvó honvédjának a maradványait rejti.

A Kissvábhegy oldalában, a Pethényi út két részét összekötő lépcsősort csak a környéken élők ismerik, akik csupán szükségszerűségből sietnek végig a hegy aljából végeláthatatlannak tűnő fokokon.

Ők azok, akik félúton járva találkozhatnak a rejtélyes Kovács J. sírjával.