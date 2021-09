Mexikó sivatagában is azt keresik, miben érdemes még hinni Magyarországon

Színdarab készült az utóbbi évtizedek hatalmas regénysikeréből, Roberto Bolaño Vad nyomozókjából. Tökéletesen kudarcra ítélt vállalkozás, de nem baj, mert voltaképpen a regény is a kudarcról szól. A Radnóti Színház és Kelemen Kristóf rendező erőfeszítése ettől még heroikus, és jó látni, hogy az alkotók úgy érzik, Bolaño itt és most hozzánk, rólunk is beszél.