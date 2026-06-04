Meghalt Marjane Satrapi, a Persepolis szerzője

Meghalt Marjane Satrapi, iráni származású César-díjas francia írónő, rendező és képregénykészítő, akinek legismertebb műve a Persepolis című képregény és az abból készült animációs film volt.

Marjane Satrapi a bánatba halt bele, valamivel több mint egy évvel Mattias Ripa, a férje és élete szerelme halála után

– közölték családtagjai az AFP-nek küldött nyilatkozatban.

Satrapi férje, a svéd producer, színész és forgatókönyvíró tavaly április 8-án halt meg. Satrapi Instagram-oldalán a közelmúltban megjelent bejegyzések együttesen azt a mondatot adták ki:

Mert elvesztettem életem szerelmét.

Satrapi nyílt kritikusa volt Irán teokratikus kormányának, a 80-as években vándorolt ki Európába, végül Párizsban telepedett le, 2006-ban megkapta a francia állampolgárságot is.

Az ezredforduló környékén jelent meg Persepolis című képregénye, amelyben saját gyerekkorát idézi fel, amelyet az 1979-es iszlám forradalom szelt ketté. A képregényből 2007-ben Oscar-jelölt animációs film, amelynek forgatókönyvírója és társrendezője volt Vincent Paronnaud mellett.