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Kultúra

Meghalt Marjane Satrapi, a Persepolis szerzője

Bertrand Guay / AFP
(FILES) French-Iranian graphic novelist and illustrator Marjane Satrapi poses during the unveiling of an Olympic triptych tapestry created for the Paris 2024 Olympic Games, designed from a drawing by Satrapi, at the Mobilier National (National Furniture) in Paris on March 12, 2024. The Franco-Iranian artist Marjane Satrapi, who gained worldwide recognition with the graphic novel and film "Persepolis," has died at the age of 56, AFP learned on June 4, 2026 from her relatives. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
admin Jankovics Márton
2026. 06. 04. 12:05
Bertrand Guay / AFP
(FILES) French-Iranian graphic novelist and illustrator Marjane Satrapi poses during the unveiling of an Olympic triptych tapestry created for the Paris 2024 Olympic Games, designed from a drawing by Satrapi, at the Mobilier National (National Furniture) in Paris on March 12, 2024. The Franco-Iranian artist Marjane Satrapi, who gained worldwide recognition with the graphic novel and film "Persepolis," has died at the age of 56, AFP learned on June 4, 2026 from her relatives. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
56 éves volt.

Meghalt Marjane Satrapi, iráni származású César-díjas francia írónő, rendező és képregénykészítő, akinek legismertebb műve a Persepolis című képregény és az abból készült animációs film volt.

Marjane Satrapi a bánatba halt bele, valamivel több mint egy évvel Mattias Ripa, a férje és élete szerelme halála után

– közölték családtagjai az AFP-nek küldött nyilatkozatban.

Satrapi férje, a svéd producer, színész és forgatókönyvíró tavaly április 8-án halt meg. Satrapi Instagram-oldalán a közelmúltban megjelent bejegyzések együttesen azt a mondatot adták ki:

Mert elvesztettem életem szerelmét.

Satrapi nyílt kritikusa volt Irán teokratikus kormányának, a 80-as években vándorolt ki Európába, végül Párizsban telepedett le, 2006-ban megkapta a francia állampolgárságot is.

Az ezredforduló környékén jelent meg Persepolis című képregénye, amelyben saját gyerekkorát idézi fel, amelyet az 1979-es iszlám forradalom szelt ketté. A képregényből 2007-ben Oscar-jelölt animációs film, amelynek forgatókönyvírója és társrendezője volt Vincent Paronnaud mellett.

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