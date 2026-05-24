Nagyvilág

XIV. Leó pápa: A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg

admin Rugli Tamás
2026. 05. 24. 15:47
Elisabetta Trevisan - Vatican Media via Vatican Pool / Getty Images
A pápa pünkösdvasárnap alkalmával beszélt a vatikáni Szent Péter-bazilikában, ahol szót ejtett arról is: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot.

A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg – mondta XIV. Leó pápa a vatikáni Szent Péter-bazilikában pünkösdvasárnap. A hagyománynak megfelelően pünkösdvasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tíz ezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként.

Az egyházfő homíliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel.

A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki

– mondta a pápa.

Élettel teli hitet sürgetett, mely a jó cselekedetekben nyilvánul meg. A pápa kijelentette továbbá: világosan látni, hogy vannak változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem ellenkezőleg: öregbítik, tévedések és erőszak közepette.

Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben, amelyet fogalmazása szerint

nem egy szuperhatalom nyer meg, hanem a mindenható szeretet.

„Imádkozzunk, hogy az emberiséget megszabadítsa a nyomortól, amelyet nem megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka tud megváltani” – tette még hozzá.

Leó pápa első enciklikája hétfőn jelenik meg, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz.

