A bécsi tartományi büntetőbíróságon csütörtökön veszi kezdetét az elmúlt évtizedek legnagyobb osztrák kémügyének tárgyalása. Az időközben megszűnt Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorizmusellenes Hivatal alkotmányvédelmi főfelügyelőjét hivatali visszaéléssel és Oroszország javára végzett hírszerző tevékenységgel vádolják – írja az MTI.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorizmusellenes Hivatal (Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) akkori alkotmányvédelmi főfelügyelője, Egisto Ott tagadja az ellene felhozott vádakat.

A vádirat szerint Ott a hivatal tisztjeként jogosulatlanul végzett adatlekérdezéseket, és az így megszerzett információkat továbbította. Az ügy nemzetközi jelentőségét növeli, hogy a vád szerint mindezt a nemzetközi körözés alatt álló volt Wirecard-vezető, Jan Marsalek megbízásából tette. (A Wirecard fintech cég Németország történetének legnagyobb pénzügyi csalását követte el, Marsalek ezután Oroszországba menekülhetett.)

A vádhatóság szerint Ott személyes adatokat, utazási információkat, valamint osztrák belügyi tisztségviselők szolgálati mobiltelefonjait juttatta el orosz kapcsolatokhoz. Egy SINA-típusú, egy uniós tagállam hírszerzési adatait tartalmazó titkosított laptop is Marsaleken keresztül kerülhetett az orosz belbiztonsági szolgálathoz.

A bécsi perben a 2019-es berlini Tiergarten-gyilkosság is szerepet kap. A vád szerint Ott az orosz titkosszolgálat számára elemzést készített a Georgiában született férfi meggyilkolásáról, valamint a merénylet utáni hatósági fellépésről. Az ügyészség állítása szerint „hibaanalízist” és javaslatokat dolgozott ki titkosszolgálati célzott gyilkosságokra.

Elítélése esetén Ott akár öt év szabadságvesztést is kaphat. A per kimenetelét Ausztrián kívül is fokozott figyelem kíséri, tekintettel az orosz hírszerzési szálra és a Wirecard-ügyhöz fűződő kapcsolatokra.