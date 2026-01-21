Dánia védelmi tisztviselője kimondta: háború lesz, ha az Egyesült Államok megpróbálja megszállni Grönlandot

Rasmus Jarlov, Dánia parlamenti védelmi testületének elnöke arról beszélt a CNN-nek, hogy Dánia meg fogja védeni Grönlandot, ha az Egyesült Államok támadni fog, és megpróbálja megszállni a szigetet.

A dán politikus egyben közölte: tisztában vannak vele, hogy az amerikai haderő erősebb, mint a dán, viszont Dánia katonáinak kötelessége megvédeni saját országuk területét.

Jarlov kitért rá, hogy szerinte a Grönlandért folytatott politikai küzdelem „nem tükrözi az amerikai akaratot”, Grönland sem akar az USA része lenni és az amerikai lakosság sem támogatja egy NATO-ország megtámadását – mondta.

Hozzátette, hogy úgy véli, Grönland megtámadása Washingtonnak és Dániának is katasztrófa lenne, és mindez teljesen indokolatlan lépés lenne, hiszen az Egyesült Államok most is hozzáfér a térség erőforrásaihoz.

Mint megírtuk, Donald Trump továbbra is kitart az elképzelése mellett, hogy bármi áron megszerzi a Dániához tartozó szigetet – akár erővel is. Az európai vezetők ugyanakkor továbbra is kiállnak Grönland és Dánia szuverenitása mellett, valamint az is felmerült, hogy az Európai Unió alkalmazná az Egyesült Államokkal szemben a gazdasági kényszerítőeszköz elleni irányelvet, mely korlátozhatná az amerikai vállalatok hozzáférését közbeszerzésekhez, beruházásokhoz, banki tevékenységekhez vagy szolgáltatásokhoz.

Trump korábban bejelentette: februártól 10 százalékos, júniustól pedig 25 százalékos vámokkal sújtaná a Dánia és Grönland önrendelkezése mellett kiálló európai országokat, újraindítva ezzel az amerikai–európai kereskedelmi konfliktust.

Dániában és Grönlandon is tüntetéseket tartottak szombaton az ellen, hogy Donald Trump nyíltan fenyegetőzik Grönland (akár erőszakos) átvételével.

Az ügyben Szijjártó Péter is megszólalt, aki azt mondta, hogy nem tartja európai uniós ügynek az USA, illetve Dánia és Grönland között éleződő geopolitikai konfliktust.