Ha kell, erővel szerezné meg Grönlandot Donald Trump amerikai elnök – írja a Reuters.

Ahogy mindenkinek nagyon világosan elmondtam: Grönland létfontosságú a nemzeti és a globális biztonság szempontjából. Ebben nincs visszaút – és ebben mindenki egyetért!

– mondta Trump, miután egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral. Trump kedden mesterséges intelligenciával készült képeket is közzétett magáról, melyen Grönlandon látható és amerikai zászlót tart. Egy másik képen pedig vezetőkkel tárgyal egy olyan térkép előtt, amely Kanadát és Grönlandot az Egyesült Államok részeként ábrázolja.

Újabb kereskedelmi háború jöhet Amerika és Európa között?

A helyzet tisztázását nem segíti, hogy mindeközben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter visszautasította az általa „hisztériának” nevezett reakciókat Grönland ügyében. Trump korábban bejelnetette: februártól 10 százalékos, júniustól pedig 25 százalékos vámokkal sújtaná a Dánia és Grönland önrendelkezése mellett kiálló európai országokat, újraindítva ezzel az amerikai-európai kereskedelmi konfliktust.

Mindeközben az európai vezetők sem tétlenkedtek. Az Európai Unió kereskedelmi ellenlépéseket helyezett kilátásba. Az egyik lehetőség egy 93 milliárd euró értékű amerikai importot érintő vámcsomag, amely február 6-án léphetne életbe. Egy másik lehetőség pedig az úgynevezett „Gazdasági Kényszerítőeszköz elleni irányelv” alkalmazása lenne, mely korlátozhatná az amerikai vállalatok hozzáférését európai közbeszerzésekhez, beruházásokhoz, banki tevékenységekhez vagy szolgáltatásokhoz.

Moszkva is reagált Grönland problémájára

A legrosszabb még hátravan!

– fogalmazott Mette Frederiksen dán miniszterelnök koppenhágai parlamentben kedden, majd hozzátette: „minden politikai kérdésről lehet tárgyalni – biztonságról, beruházásokról, gazdaságról –, de a legalapvetőbb értékeinkről nem: a szuverenitásunkról, az országunk identitásáról, határainkról és a demokráciánkról”.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a davosi Világgazdasági Fórumon „egy új, független Európa” felépítésére szólította fel a vezetőket. „Az a földrengésszerű változás, amelyet ma átélünk, lehetőség – sőt szükségszerűség – egy újfajta európai függetlenség megteremtésére” – jelentette ki.

Grönland nem természetes része Dániának. Sem Norvégia, sem Dánia természetes része nem volt. Gyarmati hódításról van szó. Az, hogy a lakosok ma már megszokták és jól érzik magukat, egy másik kérdés.

– nyilatkozta Szergej Lavrov Oroszország külügyminisztere, azt ugyanakkor tagadta, hogy Moszkvának területi ambíciói lennének a szigettel kapcsolatban.