Több ezren gyűltek össze tüntetni Koppenhágában és Dánia más városaiban szombaton, hogy kiálljanak Grönland önrendelkezési joga mellett, illetve hogy tiltakozzanak az ellen, hogy Donald Trump nyíltan fenyegetőzik az északi sarkvidéki sziget erőszakos átvételével.

A tüntetők a koppenhágai városháza előtt gyülekeztek, majd az amerikai nagykövetség épülete elé vonultak. A tömeg egyebek mellett azt skandálta, hogy „Grönland nem eladó”, egyesek „El a kezekkel Grönlandtól” feliratú transzparensekkel, mások a Dánia kormányzása alatt álló félautonóm terület piros-zöld zászlajával érkeztek.

A 24.hu Koppenhágában tartózkodó képszerkesztő kollégája fotókat készített a tüntetésről:

6 fotó

Mint arról korábban beszámoltunk, több európai ország, köztük Németország is katonákat küldött Grönlandra, hogy részt vegyenek egy közös hadgyakorlaton Trump fenyegetéseinek árnyékában.

Amerikából pénteken kétpárti kongresszusi küldöttség utazott Koppenhágába, ahol a washingtoni törvényhozók Mette Frederiksen dán és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel tárgyaltak.

(via Reuters)