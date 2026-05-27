Marics Peti és Valkusz Milán egy budai panellakás árát vették ki osztalékként a cégükből

Marics Petit és Valkusz Milánt a ValMar formáció miatt közös cégük, a VMP Zenei Produkció Kft. is összeköti. Szép évet zártak anyagilag: 148 millió forintos bevétel mellett 69 milliós profitot könyvelhettek el.

A cég tulajdonosai továbbra is kizárólag a valmaros srácok, akik idén kisebb osztalékot vettek ki a cégből, mint tavaly:

A tagok rendelkezése szerint a keletkezett 68.676.346 Ft adózott nyereségből összesen 68.000.000 Ft osztalék kifizetését írja elő a Társaság

– olvasható az adózott eredmény felhasználásáról szóló dokumentumukban, amely az Elektronikus Beszámoló Portálon bárki számára elérhető.

Tehát 68 millió forint osztalékot vettek ki a cégből. Aki pedig arra kíváncsi, hogy Marics például mihez kezd ennyi pénzzel, itt olvashatja vele készült interjúnkat, amelyben az anyagiakra is kitértünk.

2024-ben jobban ment a szekér

A 2025-ös évet 158 milliós bevétellel zárták, 106 milliós profittal, amiből 156 milliót osztalékként vettek ki a cégből. termelt tavaly, ebből 106 millió volt az adózott eredmény (profit).

Aki még több celeb céges ügyeire kíváncsi, Rúzsa Magdiét például itt olvashatja: