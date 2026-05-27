Laoszi barlangi mentés: a szakértő szerint most azon múlik minden, hogy a szivattyúk képesek-e gyorsabban dolgozni, mint amennyi eső esik

Schultz Antal
2026. 05. 27. 13:30
Balázs Gergely barlangkutató elérte a helyszínen levő finn barlangi mentőt, így első kézből tudott némi információval szolgálni, és arról is beszélt, milyen állapotban lehet a hét, föld alatt rekedt ember, és mi nehezíti a mentést.

A mentőalakulatok versenyt futnak az idővel, hogy kimentsenek egy elárasztott laoszi barlangból hét embert, akik múlt hét szerdán rekedtek a föld alatt, miután a heves esőzések és a földcsuszamlások eltorlaszolták a barlang bejáratát. A mentőcsoportok által megosztott felvételeken látható, ahogy a barlangi búvárok keskeny, sötét, üledékes, sáros vízzel szinte teljesen elárasztott járatokon keresztül másznak, kúsznak a barlang belsejébe. A mentésben részt vesznek olyan szakemberek is, akik a 2018-as thaiföldi gyerekfocicsapat kimenekítésén is dolgoztak.

A Laosz középső vidékén, Szajszombun tartományban található barlangban rekedt emberek talán aranyat kereshettek, számolt be róla Bounkham Luanglath, a laoszi önkéntes mentőszolgálat vezetője az Associated Pressnek. A barlangrendszer rendkívül szűkös, van, ahol a kamrák mindössze 50–60 centi szélesek és ahol ugyanilyen magasak, ott csak kúszva lehet tovább haladni, a sziklák pedig nagyon élesek.

 

A mentőszolgálatok szerdán azt közölték: öt ember életben van a hét bent rekedt közül, a másik kettőről nincs információjuk. Az egyetlen túlélő, akinek sikerült kimenekülnie, még mielőtt a víz elárasztotta volna a kijáratot, azt mondta, van levegő a kamrában, ahol a többiek csapdába estek.

Egy megemelt párkányon vannak, amely folyamatos légáramlást biztosít

jelentette a Lao állami hírügynökség.

A mentőalakulatok – miután legutóbb egy nap alatt 15 méternyi akadályt törtek át – körülbelül 20 méterre lehetnek a bent rekedtektől, akik a bejárattól több mint száz méterre vannak.

Balázs Gergely barlangkutatót kerestük, hogy megkérdezzük a túlélés esélyeiről és a mentés körülményeiről. A szakember közvetlenül a mentőalakulatoktól származó információt is megosztott lapunkkal. Balázs Gergely ugyanis röviden el tudta érni a helyszínen levő, egyébként Észak-Thaiföldön élő finn barlangi mentőt, Mikko Paasit, aki a focicsapat 2018-as mentésénél is ott volt. Rajta kívül csak pár thai szakember – akik szintén ott voltak a 8 évvel ezelőtti mentésnél – van még külföldről a helyszínen.

