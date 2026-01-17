Donald Trump szabadkozott, hogy addig emeli nyolc európai országgal szemben a vámtarifákat, amíg az USA meg nem vásárolhatja meg Grönlandot, amely Dánia félautonóm területe.

Az amerikai elnök a Truth Social-ön azt írta, hogy február 1-jétől az eddigieken felül további 10 százalékos importvámot vetnek ki a Dániából, Norvégiából, Svédországból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, Finnországból és Nagy-Britanniából származó árukra. Trump állítása szerint az új vámok június 1-jén 25 százalékra emelkednek, és érvényben maradnak addig, amíg meg nem születik a megállapodás Grönland amerikai megvásárlásáról.

Ezek az országok, amelyek nagyon veszélyes játékot játszanak, olyan kockázatot vállaltak, ami fenntartható

– írta Trump. „Az Amerikai Egyesült Államok nyitott az azonnali tárgyalásokra Dániával és/vagy bármelyik másik országgal, amelyek ilyen sokat kockáztatnak, annak ellenére, hogy évtizedeken át mindent megtettünk értük, beleértve a maximális védelmet is” – folytatta.

Dániában és Grönlandon is tüntetéseket tartottak szombaton az ellen, hogy Donald Trump nyíltan fenyegetőzik Grönland (akár erőszakos) átvételével.

A héten több európai ország, köztük Németország is katonákat küldött Grönlandra, hogy részt vegyenek egy közös hadgyakorlaton Trump fenyegetéseinek árnyékában.

Amerikából pénteken kétpárti kongresszusi küldöttség utazott Koppenhágába, ahol a washingtoni törvényhozók Mette Frederiksen dán és Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnökkel tárgyaltak az országok közötti konfliktusról.