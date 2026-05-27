aloszbarlangmentőcsapat
Nagyvilág

Öt ember épségben van, kettő továbbra sem került elő a laoszi barlangban rekedt csoport tagjai közül

admin Rugli Tamás
2026. 05. 27. 13:35
A mentőcsapat közzétett egy videót, amin az látható, hogy a csapdába esett emberek egy sziklán ülnek, és víz veszi körül őket.

Életben van öt ember abból a hétből, aki egy laoszi barlangban rekedt – írja az MTI a helyi mentőalakulatok szerdai közlése nyomán. A bajba jutott hét személy után hét napon át kutattak egy vízzel elárasztott barlangrendszerben.

Bounkham Luanglath, a laoszi Rescue Volunteers for People nevű mentőszervezet képviselője – amely szorosan együttműködött a helyi hatóságokkal a mentési munka során – az AP hírügynökségnek elmondta:

az említett öt személy épségben van, további két embert viszont még keresni kell.

A mentési akcióban részt vevő thaiföldi mentőcsoport által közzétett videón látható az a pillanat is, amikor a búvárok a vízből kiemelkedve megpillantják a csapdába esett embereket, amint egy sziklán ülnek, és víz veszi körül őket.

A mentésben részt vevő finn búvár, Mikko Paasi még az öt ember megtalálása előtt azt írta a közösségi oldalán: bíznak abban, hogy élve találják meg ezeket az embereket, akik állítása szerint bányászok, és olyan felszereléssel mentek le, amellyel több napig is életben tudnak maradni.

A korábbi híradások szerint falusi lakosokról van szó, akik május 19-én másztak be a Xaisomboun tartományban található barlangrendszerbe. Nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz teljesen elzárta a barlang kijáratát. A csoportból végül csak egy ember tudott időben kijutni, még mielőtt a víz elöntötte a járatokat; ő értesítette a hatóságokat társai eltűnéséről.

Kapcsolódó
Laoszi barlangi mentés: a szakértő szerint most azon múlik minden, hogy a szivattyúk képesek-e gyorsabban dolgozni, mint amennyi eső esik
Balázs Gergely barlangkutató elérte a helyszínen levő finn barlangi mentőt, így első kézből tudott némi információval szolgálni.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Laoszi barlangi mentés: a szakértő szerint most azon múlik minden, hogy a szivattyúk képesek-e gyorsabban dolgozni, mint amennyi eső esik
Karácsony Gergelyt kétszer is óvóhelyre kellett menekíteni Kijevben
Kiss Ambrus: Félreértették a taxisok a javaslatot, ami miatt Budapest blokádját helyezték kilátásba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik