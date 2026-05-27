Öt ember épségben van, kettő továbbra sem került elő a laoszi barlangban rekedt csoport tagjai közül

Életben van öt ember abból a hétből, aki egy laoszi barlangban rekedt – írja az MTI a helyi mentőalakulatok szerdai közlése nyomán. A bajba jutott hét személy után hét napon át kutattak egy vízzel elárasztott barlangrendszerben.

Bounkham Luanglath, a laoszi Rescue Volunteers for People nevű mentőszervezet képviselője – amely szorosan együttműködött a helyi hatóságokkal a mentési munka során – az AP hírügynökségnek elmondta:

az említett öt személy épségben van, további két embert viszont még keresni kell.

A mentési akcióban részt vevő thaiföldi mentőcsoport által közzétett videón látható az a pillanat is, amikor a búvárok a vízből kiemelkedve megpillantják a csapdába esett embereket, amint egy sziklán ülnek, és víz veszi körül őket.

A mentésben részt vevő finn búvár, Mikko Paasi még az öt ember megtalálása előtt azt írta a közösségi oldalán: bíznak abban, hogy élve találják meg ezeket az embereket, akik állítása szerint bányászok, és olyan felszereléssel mentek le, amellyel több napig is életben tudnak maradni.

A korábbi híradások szerint falusi lakosokról van szó, akik május 19-én másztak be a Xaisomboun tartományban található barlangrendszerbe. Nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz teljesen elzárta a barlang kijáratát. A csoportból végül csak egy ember tudott időben kijutni, még mielőtt a víz elöntötte a járatokat; ő értesítette a hatóságokat társai eltűnéséről.