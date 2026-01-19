Szijjártó Péter a cseh külügyminiszterrel, Petr Macinkával hétfőn tartott prágai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem tartja európai uniós ügynek az USA, illetve Dánia és Grönland között éleződő geopolitikai konfliktust.

Mi ezt egy kétoldalú ügynek tartjuk, amelynek megoldása a két fél tárgyalásain keresztül lehetséges. Én ezt nem tartom egy európai uniós ügynek

– válaszolta a cseh közmédia kérdésére a magyar külügyminiszter. Magyarország az uniós országok állandó képviselőinek vasárnapi találkozóján ezért jelezte, hogy nem tartják lehetségesnek és szükségesnek sem egy közös EU-s nyilatkozat kiadását Grönland ügyében. Végül Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Hollandia, Finnország és Nagy-Britannia adott ki közös nyilatkozatot az Amerikával szemben fokozódó konfliktusról.

Szijjártó válasza az alábbi közvetítésben 11:17-től hallható:

Donald Trump szombaton azzal fenyegette meg a nyolc említett országot, hogy addig emeli velük szemben a vámokat, amíg az USA meg nem vásárolhatja Grönlandot.

Dániában és Grönlandon is tüntetéseket tartottak szombaton az ellen, hogy az amerikai elnök nyíltan fenyegetőzik Grönland (akár erőszakos) átvételével.