Nagy-Britannia elítéli az USA vámfenyegetéseit

A brit kormány szerint teljesen elhibázott lépés, hogy Donald Trump amerikai elnök büntetővámokkal fenyegeti a NATO-tagállamokat, köztük Nagy-Britanniát – írja az MTI. Yvette Cooper külügyminiszter hétfő este a brit parlamentben arról beszélt, az amerikai elnök döntése kontraproduktív, a NATO-n belül megosztottsághoz vezethet, ami „csak az ellenségeinknek kedvez.”

Így nem lehet szövetséges országokkal bánni.

– tette hozzá.

A brit külügyi tárca vezetőjének beszéde azután hangzott el, hogy Donald Trump a Truth Socialön bejelentette, az eddigieken felül február 1-jétől további 10 százalékos importvámmal sújtja Dániát, Nagy-Britanniát, Norvégiát, Svédországot, Finnországot, Franciaországot, Németországot és Hollandiát. A büntetővámok kiszabása mögött az áll, hogy az említett országok a sziget hovatartozásáról folyó vitában a koppenhágai kormány mögött sorakozott fel, elítélték Trump Grönland szuverenitásét sértő fenyegetéseit.

Nem sokkal korábban a brit miniszterelnök, Kier Starmer is elítélte az amerikai vámfenyegetést. Az ügyben az EU nagykövetei vasárnap rendkívüli ülést tartottak Cipruson, ezzel egyidőben számos EU-s vezető elítélte Trump politikáját.

Ahogy arról korábban is írtunk, Trump mindenáron megszerezné Grönlandot. Az amerikai elnök az helyezte kilátásba, hogy megvenné az 1951 óta a Dán Királysághoz tartozó félautonóm területet, ahol az USA katonai támaszpontot tart fenn. Washington motivációja a sziget megszerzése mögött többrétű: a terület nemcsak biztonságpolitikai, hanem gazdasági szempontból is fontos, hiszen a NATO katonai támaszpontok mellett az USA számára kritikus fontosságú ritkaföldfémek találhatók a szigeten.

Dániában és Grönlandon is tüntetéseket tartottak szombaton az ellen, hogy Donald Trump nyíltan fenyegetőzik Grönland átvételével. Emellett az európai ország közös hadgyakorlaton szerveztek a szigeten Trump fenyegetéseinek árnyékában.