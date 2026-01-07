donald trumpgrönlandmarco rubio
WSJ: Trump inkább megvenné Grönlandot, ahelyett, hogy elfoglalná

ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Papp Atilla
2026. 01. 07. 09:46
A Venezuelában kikényszerített sikereken felbuzdulva Trump ráállt Grönlandra, melynek megszerzését nemzetbiztonsági prioritásnak tekinti. A Reuters kérdésére válaszul tegnap a Fehér Ház közölte, hogy a nagyrészt autonóm, de Dánia fennhatósága alá tartozó Grönland ügyében a katonai erő alkalmazását sem vetették el, az amerikai külügyminiszter azonban sietve lecsavarta a háborús retorikát.

A Wall Street Journal értesülése szerint Marco Rubio a kongresszusi képviselőket arról tájékoztatta, hogy az amerikai elnök fenyegetései nem azt jelentik, hogy küszöbön a sziget elleni amerikai invázió, ugyanis

az A terv továbbra is az, hogy megveszik Dániától Grönlandot. Rubio kijelentései állítólag egy hétfői, zárt ajtók mögött tartott tájékoztatón hangzottak el.

Kedden több európai nagyhatalom, valamint Kanada vezetői is kiálltak a terület szuverenitása mellett, hangsúlyozva, hogy a sziget jövőjéről az ott lakóknak kell dönteniük. A dán miniszterelnök szerint, ha Trump megszállja Grönlandot, az a NATO végét fogja jelenteni.

