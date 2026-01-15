Európai országok közös hadgyakorlatot tartanak Grönlandon Trump fenyegetéseinek árnyékában

Több NATO-ország küld kis létszámú katonai kontingenst egy grönlandi, Dániával közösen tartott hadgyakorlatra, miközben Donald Trump nyíltan fenyegetőzik az Északi-sarkvidéki sziget erőszakos átvételével.

Az amerikai elnök szerdán például azt mondta, hogy nem tudja, ki Grönland miniszterelnöke, de nagy gondjai lesznek. Ezt arra reagálta, hogy Jens-Frederik Nielsen közölte, a grönlandiak inkább Dániához szeretnének tartozni.

Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen Trump fenyegetéseire azt reagálta, hogy egy Grönland elleni amerikai támadás a NATO végét jelentené. Dánia szerdán bejelentette, hogy a NATO szövetségeseivel szoros együttműködésben bővíti katonai jelenlétét a világ legnagyobb szigetén, ami az ország félautonóm területe.

A CNN azt írja, eddig Németország, Svédország, Franciaország és Norvégia erősítette meg, hogy a héten katonákat küld Grönlandra, hogy részt vegyenek a Dániával közös hadgyakorlaton. Kanada és Franciaország bejelentette, hogy a következő hetekben konzulátust nyitnak Nuukban, Grönland fővárosában.

Az nem szokatlan, hogy NATO-országok katonákat küldenek más tagországokba kiképzésre, emellett a szövetség, annak részeként az USA évek óta törekszik arra, hogy több közös hadgyakorlatot tartsanak az Északi-sarkkörön. Az európai országok soron következő grönlandi hadgyakorlata azonban látványos kiállásként értékelhető a NATO egysége mellett, Trump fenyegetéseivel szemben.

Az Egyesült Államok jelenleg körülbelül 150 katonát állomásoztat a Grönland északnyugati részén található Pituffik Űrbázison.