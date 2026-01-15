Egy emberi jogi szervezet megnevezte a venezuelai börtönből szabadult magyar állampolgárt

Daniel Eduardo Varnagy Rado politikatudós-közgazdászt volt az a magyar állampolgár, akit nemrég szabadon engedtek egy venezuelai börtönből – adta hírül egy venezuelai emberi jogi szervezet. A Foro Penal ingyenes jogi segítséget nyújt a rezsim által önkényesen őrizetbe vett személyeknek és családtagjaiknak.

A hírről beszámoló HVG azt írja, Varnagy a caracasi Simon Bolivar Egyetem Közgazdaságtudományi Tanszékét vezette egészen 2025. március 9-ig, amikor is a venezuelai titkosszolgálat emberei elhurcolták. A venezuelai-magyar kettős állampolgár szülei holokauszttúlélők voltak, ő maga pedig többször is nyilvánosan kritizálta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, aki idén január 3-án elrabolt az amerikai hadsereg.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden írt arról, hogy venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egy személyt a venezuelai hatóságok szabadon bocsátottak. A sajtóban idáig egy magyarról lehetett tudni, hogy venezuelai börtönben raboskodik, ám azt a minisztérium lapunk kérdésére nem árulta el, hogy Bossányi Zsuzsannát engedték-e szabadon, továbbá arra sem válaszoltak, hogy mit lehet tudni a másik két bebörtönzött magyar állampolgárról.

A külügytől megkértük, hogy kommentálja a Foro Penal értesülését, ha válaszolnak, beszámolunk róla.