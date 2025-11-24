„Csak az tudná megérteni a helyzetemet, aki átéli. Imádkozunk” – mondta lapunknak a Venezuelában politikai fogolyként bebörtönzött nő édesanyja

Arról tájékoztattak, hogy miniszteri szinten foglalkoznak Zsuzsanna ügyével

– mondta el a 24.hu érdeklődésére a Venezuelában június óta politikai fogolyként őrizetben tartott magyar nő édesanyja, Medgyessy Éva. Az anyuka az ecuadori fővárosban található magyar konzulátuson és a venezuelai holland nagykövetségen keresztül egy idő óta csomagokat és leveleket küldhet a lányának, aki egy ideje a fogva tartói engedélyével időnként telefonálhat is.

Múlt héten derült ki, hogy Bossányi Zsuzsannának hívják azt a magyar őt, akit az N35 nevű kutatóhajó legénységével együtt még június közepén vettek őrizetbe a venezuelai hatóságok. A helyi fegyveres erők szerint a hajó belépett Venezuela kizárólagos gazdasági övezetébe, ezért mintegy tizenkét napos megfigyelés után lefoglalták, majd június 15-én a Margarita-szigeti Puerto La Cruz kikötőjébe vontatták a hajót.

A legénységet őrizetbe vették, ám június 19-e után mindannyiuknak nyomuk veszett.

A venezuelai rezsim azt állítja, hogy a hajó tevékenysége „nagyon gyanús” volt, és engedély nélküli tengerfenék-feltárást vagy stratégiai-gazdasági célú kutatást végezhettek – például olajmezők vagy roncsok után kutathattak.

Bossányi Zsuzsanna édesanyja azt mondta, tudományos kutatóhajóról van szó, amelyik elsüllyedt hajóroncsok feltárására szakosodott, ezúttal épp egy második világháborús hajóroncs felkutatására indultak.

Medgyessy Éva kiemelte: