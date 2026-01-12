arab tavaszirániráni atomprogramiráni forradalom
Jászberényi Sándor: Mi lesz, ha Iránban kitör a forradalom?

Mandel NGAN / AFP
admin Jászberényi Sándor
2026. 01. 12. 18:02
A legvalószínűbb forgatókönyv nem egy „felszabaduló Közel-Kelet”, nem is egy azonnali apokalipszis, inkább egy éles, veszélyes átmeneti időszak, amelyben a kockázatok azonnal megjelennek az energiaárakban és a tengeri útvonalakban, miközben a fegyveres hálózatok újrarendezik magukat, a régió államai pedig egyszerre próbálnak profitálni és védekezni. Jászberényi Sándor írása.

Amikor 2011. február 1-jén megérkeztem Kairóba, a kormány lekapcsolta az internetet. Csak a betárcsázós modemek működtek, és kofák járták körbe a belvárost a legfrissebb hírekkel. Órákat kellett várni, hogy az ember el tudjon küldeni egy képet, cikket. Éjjel meg jöttek a civil ruhás rendőrök és a felbérelt csőcselék szétverni a tüntetőket.

Ez a régi történet azért jutott az eszembe, mert

éppen ez történik most Iránban.

A jelenleg zajló tüntetések halálos áldozatainak száma meghaladja a százat. A teokráciában lekapcsolták az internetet: még a Starlinkkel is nehéz elérni a világhálót. Rendszeres letartóztatások és oszlatások vannak, miközben a Hámenei és a Trump-rezsim egymást fenyegeti a közösségi médiában.

Irán jelenleg nem rendelkezik légvédelemmel, köszönhetően a korábbi izraeli-amerikai légitámadásoknak és célzott likvidálásoknak, így Trump nem véletlenül fenyeget amerikai légicsapásokkal, amennyiben a rezsim „bántja” a tüntetőket. Ami azonban bizonyos, hogy még az amerikai politikai elemzők sem biztosak abban, hogy egy esetleges amerikai fegyveres beavatkozás nem ellentétes hatást váltana-e ki, és zárná össze az iráni társadalmat a rezsimmel a külső fenyegetés ellen.

Ha nem így lenne, már becsapódtak volna a rakéták, és a rezsim ikonikus arcai, beleértve Khameneit ajatollahot is, a túlvilágról nézné az egyre durvulóbb tüntetéseket.

Erről azonban még nincs szó.

Az egész síita teokráciában zajló tüntetéssorozat még nem felkelés. Legkevésbé rendszerváltás.

Akkor beszélhetünk forradalomról, ha a központi parancsokat elkezdik megtagadni a lánc végén. A diktatúra ugyanis akkor dől meg, amikor a kivezényelt katonák jobban félnek a parancsok végrehajtásának következményeitől, mint a rendszerrel való ellenszegüléstől. Akkor áll le a félelem gépezete, ami a világon bárhol fenntartja a diktatúrákat.

Tehát Iránban nincs forradalom. Legalábbis, amikor ezt a tárcát írom.

AHMAD AL-RUBAYE / AFP Az iráni Forradalmi Gárda parancsnoka, Kászim Szulejmáni és Abu Mahdi al-Muhandisz, a Népi Mozgósítási Erők nevű, milicistákat tömörítő ernyőszervezet vezetőjének portréja, akiket egyaránt a bagdadi repülőtéren ért halálos amerikai légitámadás 2020 januárjában.

Ha forradalom lesz is, nagyobb kérdés, hogy ez mit jelent a világra nézve.

Egy sikeres forradalom az Iszlám Köztársaság ellen nem csak iráni belpolitikai kérdés ugyanis. A Közel-Kelet egyik legnagyobb állama mozdul el a helyéről, és vele együtt megremeg minden, amit az elmúlt évtizedekben regionális rendnek hívtunk:

  • az olaj biztonságérzete,
  • a proxyháborúk logikája,
  • a fegyveres hálózatok pénzcsatornái,
  • a nagyhatalmak rutinjai,
  • sőt az a tévhit is, hogy a status quo örök.

A sokk végig fog rohanni az egész régión.

