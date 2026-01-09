Irán: Az ajatollah „Halál Amerikára” kiáltások közben ígért kemény fellépést a tüntetőkkel szemben

Az iráni vezetés pénteken bejelentette, hogy bevetik a biztonsági erőket a tüntetőkkel szemben. Az országos elégedetlenségi megmozdulásoknak már legalább 62 halálos áldozata van.

Az AP szerint Ali Khamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője és főtisztviselője azzal vádolta az iráni állami televízió adásában Donald Trumpot, hogy irániak vére tapad a kezéhez, közben támogatói „Halál Amerikára!” kiáltásokat hallattak. Az állami média később többször is „terroristáknak” nevezte a tüntetőket, előkészítve a terepet egy erőszakos megtorláshoz.

A tüntetők „a saját utcáikat teszik tönkre, hogy az Egyesült Államok elnökének kedvében járjanak” – mondta a 86 éves Khamenei teheráni rezidenciájánál összegyűlt tömegnek, hozzátéve, hogy Trumpnak inkább a saját országa állapotára kellene figyelnie.

Washington nem reagált azonnal Khamenei megszólalására, de Trump megismételte ígéretét, hogy csapást mér Iránra, ha a központi erők megtámadják a tüntetőket. Ez a fenyegetés komoly jelentőséget kapott a venezuelai akció óta.

Annak ellenére, hogy Irán teokráciája elvágta az országot az internettől és a nemzetközi telefonhívásoktól, aktivisták által megosztott rövid online videók állítólag azt mutatják, hogy pénteken is folytatódtak az iráni kormány elleni megmozdulások Teheránban és más területeken is.

Az iráni állami média azt állította, hogy az Egyesült Államok és Izrael „terrorista ügynökei” tüzeket gyújtottak és erőszakot szítottak. Azt is közölték, hogy a tüntetéseken „áldozatok” is voltak, de részleteket nem közöltek.

A tüntetések egyben az első próbát is jelentették arra, hogy Reza Pahlavi koronaherceg, akinek halálosan beteg édesapja közvetlenül az 1979-es iszlám forradalom előtt menekült el Iránból, képes-e befolyásolni az iráni közvéleményt. Pahlavi, aki csütörtökre tüntetéseket hirdetett, péntekre újabb demonstrációkra hívta az embereket. A tüntetéseken a sah melletti kiáltások is elhangzottak, ami korábban halálbüntetést is vonhatott volna maga után.

A lap idézi Holly Dagrest, a Washingtoni Közel-Kelet Politikai Intézet vezető munkatársát, aki szerint a közösségi médiában közzétett bejegyzésekből világossá vált, hogy az irániak komolyan veszik a felhívást, és már az Iszlám Köztársaság megdöntése a tét.

Ezért kapcsolták ki az internetet: hogy a világ ne láthassa a tüntetéseket. Sajnos valószínűleg ez fedezéket is biztosít a biztonsági erőknek a tüntetők megöléséhez

– mondta Dagrest.

Szemtanúk szerint, amikor csütörtökön este Teheránban tömegek skadnálták a „Halál a diktátorra!” és a „Halál az Iszlám Köztársaságra!” jelszavakat, sokan a sahot dicsérték, aztán minden kommunikáció megszakadt Iránnal.