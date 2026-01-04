A demokrata kongresszusi vezető szerint Trump félrevezette őket Venezuela kapcsán

Az amerikai kongresszus demokrata képviselői szerint a Trump-adminisztráció tudatosan félrevezette őket, amikor a Venezuelával kapcsolatos tervekről tartottak tájékoztatót. Azt állították ugyanis, hogy nem készülnek rezsimváltásra Caracasban, ehhez képest szombat reggel egy katonai akció keretében elrabolták a venezuelai elnököt és feleségét.

Nicolas Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva.

Chuck Schumer, New York állam szenátora, a szenátus demokrata vezetője elmondta: három titkosított tájékoztatón is azt közölték vele, hogy

az adminisztrációnak nem célja a rezsimváltás, ahogy katonai akcióra sem készülnek Venezuelában.

Schumer az úgynevezett nyolcak csoportjának (Gang of Eight) tagja, ahol a két nagy párt kongresszusi vezetői ülnek, és akiket a törvények értelmében a végrehajtó hatalom köteles tájékoztatni minősített hírszerzési információkról.

Az amerikai jogrend szerint az elnöki hivatalnak háborús cselekményekről is előzetesen tájékoztatnia kell a kongresszust, Donald Trump azonban a tegnapi sajtótájékoztatóján megvédte ennek elmulasztását, mondván, „a kongresszus hajlamos a szivárogtatásra”.

Schumer várhatóan már a jövő héten szavazásra bocsát egy, a háborús jogkörökről szóló határozatot, amely korlátozná, hogy Trump további katonai lépéseket tegyen kongresszusi jóváhagyás nélkül.

