A demokrata kongresszusi vezető szerint Trump félrevezette őket Venezuela kapcsán

Az amerikai kongresszus demokrata képviselői szerint a Trump-adminisztráció tudatosan félrevezette őket, amikor a Venezuelával kapcsolatos tervekről tartottak tájékoztatót. Azt állították ugyanis, hogy nem készülnek rezsimváltásra Caracasban, ehhez képest szombat reggel egy katonai akció keretében elrabolták a venezuelai elnököt és feleségét.
Nicolas Madurót jelenleg New Yorkban tartják fogva.
Chuck Schumer, New York állam szenátora, a szenátus demokrata vezetője elmondta: három titkosított tájékoztatón is azt közölték vele, hogy
az adminisztrációnak nem célja a rezsimváltás, ahogy katonai akcióra sem készülnek Venezuelában.
Schumer az úgynevezett nyolcak csoportjának (Gang of Eight) tagja, ahol a két nagy párt kongresszusi vezetői ülnek, és akiket a törvények értelmében a végrehajtó hatalom köteles tájékoztatni minősített hírszerzési információkról.
Az amerikai jogrend szerint az elnöki hivatalnak háborús cselekményekről is előzetesen tájékoztatnia kell a kongresszust, Donald Trump azonban a tegnapi sajtótájékoztatóján megvédte ennek elmulasztását, mondván, „a kongresszus hajlamos a szivárogtatásra”.
Schumer várhatóan már a jövő héten szavazásra bocsát egy, a háborús jogkörökről szóló határozatot, amely korlátozná, hogy Trump további katonai lépéseket tegyen kongresszusi jóváhagyás nélkül.