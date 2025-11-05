Durva pofon volt Trumpnak ez a választás, és a legnagyobbat nem is New York-ban kapta

Az amerikai választások hagyományosan féloldalasak. Az elnököt négy évre választják, a képviselőház tagjait két évre, a szenátorokat hat évre. A szenátorok megválasztása harmadolva is van, elcsúsztatva. Ez azt jelenti, hogy minden második évben választások vannak, amelyek közül a képviselőházat mindegyiken teljesen újraválasztják, a szenátus harmadával együtt, és minden másodikon az elnököt is. Azokon a választásokon, amelyeken az elnökre nem lehet szavazni, hagyományosan kevesebben is vesznek részt.

Az időközi választásokra pedig ez fokozottan igaz, hiszen itt tényleg csak néhány helyi jelöltről vagy népszavazási kezdeményezésről lehet szavazni, amire messze nem költenek annyi pénzt, energiát és nyilvánosságot, mint egy elnökválasztásra. Pedig ezek a választások is jelentősen tudják befolyásolni az amerikai politikát, illetve azt, ahogy a pártok rákészülnek a következő választásra, akár félideiről, akár elnökválasztásról van szó.

A most keddi amerikai választási nap is ilyen volt. A legtöbben valószínűleg a New York-i polgármester-választásról hallottak, de nem csak itt születtek fontos döntések. Sőt, ha alaposan megnézzük, nem is Zohran Mamdani megválasztása üzen nekünk a legtöbbet arról, merre megy Amerika, és ezáltal milyen hatást vált ki a világban. A legtöbbet pont a legjelentéktelenebbnek tűnő választásból tudhatunk meg.

De erről később. Az amerikai baloldal számára Zohran Mamdani megválasztása elképesztően fontos esemény.