Mi a közös Trumpban és a New York polgármesterségéért induló ugandai születésű, indiai-amerikai, szocialista jelöltben?

Minden politikus csak annyira lehet jó, amennyire a csapata jó. Szóval most szeretném kérni a csapatomat, hogy kapcsolják be a súgógépet, mert nem működik

– mondta Zohran Mamdani, a New York-i polgármester-választás demokrata jelöltje azon a pártgyűlésen, amelyen tízezernél is többen hallgatták, amint két meghatározó baloldali politikussal, Bernie Sandersszel és Alexandria Ocasio-Cortezzel kampányolt. A mondat és a helyszín egyben leírja azt is, mit tud Mamdani felmutatni New York választópolgárainak.

Az Egyesült Államok legnagyobb városában, ami talán még mindig fővárosa a világnak, kedden tartanak polgármester-választást. New Yorkot irányítani sosem volt egyszerű, most főleg nem az. Az eddigi polgármester, Eric Adams hosszas szenvedés után bejelentette, hogy nem indul újra a posztért, de csak azok után, hogy

rajtakapták, hogy ajándékokat fogadott el a Turkish Airlinestól,

rajtakapták, hogy megegyezett a Trump-kormányzattal arról, hogy a támogatásáért cserébe ejtsék ellene a vádakat,

valamint nagyon kikapott egy előválasztáson.

Adams korábban rendőr volt, a New York-ban alapvetően népszerű rendpárti üzenettel került hatalomra. Vagyis azzal, hogy miközben fél Amerika arról vitatkozott, hogy kevesebb rendőr kellene az utcákra, New Yorkban megválasztottak egy volt rendőrt, aki azt ígérte, hogy rendet csinál. Ez nagyjából meg is mutatja, hogy a város messze nem olyan liberális, mint azt a sztereotípiák alapján gondolnánk, ráadásul az elmúlt évtizedekben többször is republikánus polgármesterek vezették.

New York küzdelme a bűnözéssel összetett folyamat és régre nyúlik vissza. A város a hetvenes-nyolcvanas években volt a mélyponton, hosszú út vezetett oda, hogy mostanra nagyjából biztonságos legyen. Mármint amerikai viszonylatban biztonságos, hiszen meg sem közelíti bármelyik európai várost (amelyekben egyébként arányaiban sokkal több rendőr is van). A biztonságosabbá válással egyidőben azonban az életminőség látványosan romlott. New York mára szinte megfizethetetlen lett, az újonnan érkezők egyre kijjebb szorultak belőle.

Donald Trump újraválasztásából nagyon sok következtetést le lehetett vonni arra, hogy milyen állapotban van az Egyesült Államok.

Az egyik legfontosabb – ehhez képest ritkán emlegetett – következtetés az, hogy a demokraták által vezetett városok és államok sokszor rosszabbul teljesítenek az alapvető életminőség biztosításában. Ha megnézzük, hol nőtt leginkább Trump támogatottsága a korábbiakhoz képest, akkor a két nagy liberális fellegvárt, Kaliforniát és New Yorkot láthatjuk az első helyeken.

Ennek pedig valószínűleg az lehetett az oka,