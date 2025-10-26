Ingatlanosból vált „sztárdiplomatává” Trump veje

Nem is lehetnék büszkébb arra, ahogyan Izrael állam és népe átvészelte ezt a traumatikus, elképzelhetetlen és szörnyű élményt. Ahelyett, hogy utánozták volna az ellenség barbárságát, a kivételességet választották. Azt, hogy kiállnak azokért az értékekért, amelyeket képviselnek

– ezt mondta Jared Kushner október 11-én a tel-avivi Túszok terén azután, hogy tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, valamint a felek megegyeztek a túszok elengedéséről is. A béketárgyalásokon tevékenyen részt vevő ingatlanvállalkozó, aki egyben Donald Trump veje, anélkül vált fontos diplomáciai szereplővé, hogy erre korábban soha nem készült, mégis úgy tűnik, hogy a könyörtelen ingatlanpiacról magával hozott tapasztalatai a nemzetközi politikában is hasznosnak bizonyulnak.

Holokauszt-túlélők New Jersey-ben

Jared Kushner diplomáciai pályafutása a politikától távol indult.