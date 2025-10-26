donald trumpizrael-hamász háborújared kushnertűzszünet
Ingatlanosból vált „sztárdiplomatává” Trump veje

ANGELA WEISS / AFP
admin D. Kovács Ildikó
2025. 10. 26. 10:58
ANGELA WEISS / AFP
Jared Kushner ingatlanfejlesztő – egyúttal Donald Trump veje – úgy vált a Közel-Kelet egyik legfontosabb diplomáciai szereplőjévé, hogy hivatalos kormányzati pozíciót nem is tölt be. A gázai tűzszünet létrejöttében kulcsszerepet vállaló Kushner a diplomáciai érzékét részben a könyörtelen ingatlanpiacon szerzett tapasztalatainak, részben pedig személyes, a holokauszt tragédiájáig visszavezető családi történetének köszönheti.

Nem is lehetnék büszkébb arra, ahogyan Izrael állam és népe átvészelte ezt a traumatikus, elképzelhetetlen és szörnyű élményt. Ahelyett, hogy utánozták volna az ellenség barbárságát, a kivételességet választották. Azt, hogy kiállnak azokért az értékekért, amelyeket képviselnek

ezt mondta Jared Kushner október 11-én a tel-avivi Túszok terén azután, hogy tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, valamint a felek megegyeztek a túszok elengedéséről is. A béketárgyalásokon tevékenyen részt vevő ingatlanvállalkozó, aki egyben Donald Trump veje, anélkül vált fontos diplomáciai szereplővé, hogy erre korábban soha nem készült, mégis úgy tűnik, hogy a könyörtelen ingatlanpiacról magával hozott tapasztalatai a nemzetközi politikában is hasznosnak bizonyulnak.

Mostafa Alkharouf / Anadolu / AFP A Gázában elért tűzszüneti megállapodás ünneplése Tel-Avivban, Izraelben, 2025. október 11-én.

Holokauszt-túlélők New Jersey-ben

Jared Kushner diplomáciai pályafutása a politikától távol indult.

