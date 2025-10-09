Izrael és a Hamász megegyezett a tűzszünetről

Izrael és a Hamász bejelentették, hogy megállapodásra jutottak a régóta várt tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról – írja a Reuters.

A megállapodás az egyiptomi közvetítéssel zajló tárgyalások eredménye, és Trump 20 pontos békemegállapodásának első szakaszát jelenti. Minderre alig több mint egy nappal a 2023. október 7-i események kétéves évfordulója után került sor, amelynek során Hamász militánsai a határon átnyúló támadást indítottak, mire másnap Izrael egy Gáza elleni pusztító válaszcsapás megindításával reagált.

A konfliktus több mint 67 000 ember életét követelte, és alapjaiban formálta át a Közel-Keletet. A mostani lépés Donald Trump amerikai elnök tervének első állomása a Gázában dúló háború befejezése felé.

Trump azt írta a Truth Social közösségi felületen:

Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász egyaránt aláírta béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy hamarosan MINDEN túsz szabadon kerül, és Izrael kivonja csapatait.

Hozzátette, hogy a felek megállapodtak az első lépésekben „egy erős, tartós és maradandó béke” felé vezető úton. Hangsúlyozta, hogy minden féllel igazságosan bánnak, és „nagyszerű napnak” nevezte ezt az eseményt az arab és muszlim világ, Izrael, a környező nemzetek és az Egyesült Államok számára. Köszönetet mondott Katar, Egyiptom és Törökország közvetítőinek, akik segítették a „történelmi és példátlan esemény” létrejöttét, majd az „áldottak a béketeremtők” bibliai idézettel zárta szavait.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a megállapodás jóváhagyásának érdekében csütörtökön összehívja kormányát . „A terv első szakaszának elfogadásával minden túszunkat hazahozzuk” – mondta nyilatkozatában. Megjegyezte, hogy „ez diplomáciai siker, valamint nemzeti és erkölcsi győzelem Izrael Állam számára”.

A Hamász megerősítette, hogy megállapodást kötött a háború befejezéséről, és közölte, hogy ez magában foglalja Izrael kivonulását Gázából és a túszok, foglyok cseréjét. Közölték ugyanakkor, hogy népük áldozatai nem lesznek hiábavalók, és továbbra is kitartanak ígéretük mellett, miszerint nem mondanak le nemzeti jogaikról, amíg szabadságot, függetlenséget és önrendelkezést nem érnek el.

A gázai hatóságok szerint az elmúlt két évben több mint 67 000 ember halt meg, és a terület nagy része elpusztult az izraeli katonai válasz következtében. Izraeli adatok szerint mintegy 1 200 ember vesztette életét, és 251 túszt hurcoltak Gázába, közülük 20-ról feltételezik, hogy még életben vannak. A New York Times egy névtelen, a megállapodás részleteit ismerő kormánytisztviselőre hivatkozva azt írja, hogy az életben lévő túszokat várhatóan egyszerre engedik szabadon, feltehetően vasárnap, míg nagyjából 28 túsz holttestét több szakaszban adják vissza.

A Reuters felhívja a figyelmet, hogy a tűzszünet reményt keltő a háború lezárása szempontjából, több kulcskérdés azonban továbbra is tisztázatlan, például a megállapodás időzítése, a Gázai övezet háború utáni irányítása és a Hamász jövője.

A Hamász közölte, hogy átadta a túszok és az izraeli börtönökben tartott palesztin foglyok listáját, akiket cserélni kíván, ugyanakkor elutasította Izrael követelését, hogy adja fel fegyvereit, amíg izraeli csapatok megszállva tartják a palesztin területeket.

A tűzszünet bejelentése után ünneplés tört ki Gázában és Izraelben. Gázában sokan hálát adtak a vérontás végéért, míg Tel-Avivban, a Túszok terén izraeli családok gyűltek össze, hogy köszönetet mondjanak Donald Trumpnak, akit kulcsszereplőnek neveztek szeretteik hazatérésében. Az izraeli hadsereg ugyanakkor figyelmeztette a lakosokat, hogy Gáza egyes részei továbbra is veszélyes hadműveleti zónák, különösen Gáza városa körül.

Netanjahu és Trump telefonon gratulált egymásnak a „történelmi eredményhez”, és az izraeli miniszterelnök meghívta Trumpot, hogy szólaljon fel a Kneszetben. Az ENSZ főtitkára, António Guterres felszólította a feleket a megállapodás maradéktalan betartására, valamint a humanitárius segélyek azonnali és akadálytalan beengedésére Gázába.

Trump tervének következő szakasza szerint nemzetközi testület venné át a Gáza háború utáni irányítását, Trump vezetésével és Tony Blair volt brit miniszterelnök részvételével. Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, úgy vélik, a végső cél a palesztin állam függetlensége, ezt azonban Netanjahu határozottan elutasítja.

Egyelőre nem világos, ki irányítja majd Gázát a háború után. Trump és Netanjahu, valamint a nyugati és arab államok kizárták a Hamász szerepét, amely 2007 óta uralja a térséget – olvasható a Reuters jelentésében. A Hamász viszont kijelentette, hogy csak akkor mondana le Gáza irányításáról, ha azt egy palesztin technokrata kormány venné át, amelyet a Palesztin Hatóság felügyel, és arab, illetve muszlim országok támogatnak, Blair vagy bármilyen külföldi irányítás részvételét pedig elutasítják.

A cikk megjegyzi, hogy eközben világszerte nő a felháborodás Izrael hadműveletei miatt és több jogvédő, tudós, illetve az ENSZ vizsgálata szerint is ezek népirtásnak minősülnek, míg Izrael önvédelemként hivatkozik rájuk.