Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok

2025. 10. 16. 13:53
Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok a csütörtöki szavazáson a Nemzetgyűlésben – írja az MTI.

A radikáls baloldali Engedetlen Franciaország által benyújtott javaslat 271 szavaztot kapott, míg a Marine Le Pen által fémjelzett szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványát 144 képviselő támogatta.

A vasárnap kinevezett kormány megbuktatásához legalább 289-re lett volna szükség az 577 fős Nemzetgyűlésben.

Az ellenzéki Szocialista Párt arra kérte 64 fős frakcióját, hogy ne támogassák a bizalmatlansági indítványokat, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden elmondott programbeszédében javaslatot tett a 2023-ban parlamenti szavazás nélkül elfogadott nyugdíjreform felfüggesztésére a következő elnökválasztásig.

Lecornu egy hónappal a kinevezése után mondott le, de pár nappal később Emmanuel Macron francia elnök újra őt bízta meg a kormányalakítással. 

