Átálltak az elitkatonák a tüntetőkhöz, megtagadták a lőparancsot, bukhat a madagaszkári elnök

Napok óta zajlanak a tüntetések Madagaszkáron Z-generációs fiatalok vezetésével a rossz kormányzás, a szegénység, valamint a víz- és áramszolgáltatás akadozása miatt, eddig 22 halottja és több mint száz sérültje van az eseményeknek.
Most hétvégén fordulat történhetett, mivel a hadsereg elitegysége, a CAPSAT bejelentette, hogy megtagadják a lőparancsot és a tüntetőket támogatják, egyben átvették a hadsereg irányítását.
Eközben az elnöki hivatal szerint törvénytelen és erőszakos hatalomátvételi kísérlet zajlik Madagaszkáron. „A párbeszéd az egyetlen megoldás az országunkat sújtó válság megoldására” – szögezte le a közleményben Andry Rajoelina államfő, aki a hírek szerint elmenekült az otthonából.
#Madagascar🇲🇬: Le colonel Randrianirina Michaël, un ex-commandant du bataillon d’infanterie de Toliara, appelé Tuléar en français, la plus grande ville du Sud de Madagascar.
C’est lui qui a tourné la lutte pour aider le peuple Malgache.
Il a le soutien de l’armée.
Nouvelles… pic.twitter.com/Ifjlsx2j95
— Nouvelles Afrique (@AfriquesN) October 11, 2025