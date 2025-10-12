madagaszkárz generációpuccstüntetés
Átálltak az elitkatonák a tüntetőkhöz, megtagadták a lőparancsot, bukhat a madagaszkári elnök

Luis TATO / AFP)
A tüntetők ünneplik a katonaság csatlakozását.
24.hu
2025. 10. 12. 12:43
Napok óta zajlanak a tüntetések Madagaszkáron Z-generációs fiatalok vezetésével a rossz kormányzás, a szegénység, valamint a víz- és áramszolgáltatás akadozása miatt, eddig 22 halottja és több mint száz sérültje van az eseményeknek.

Most hétvégén fordulat történhetett, mivel a hadsereg elitegysége, a CAPSAT bejelentette, hogy megtagadják a lőparancsot és a tüntetőket támogatják, egyben átvették a hadsereg irányítását.

Eközben az elnöki hivatal szerint törvénytelen és erőszakos hatalomátvételi kísérlet zajlik Madagaszkáron. „A párbeszéd az egyetlen megoldás az országunkat sújtó válság megoldására” – szögezte le a közleményben Andry Rajoelina államfő, aki a hírek szerint elmenekült az otthonából.

