Az OMV elbocsátott egy „kelet-európai” munkatársat az oroszoknak végzett kémkedés gyanúja miatt

Az OMV osztrák energetikai vállalat hétfőn megerősítette, hogy elbocsátották azt az alkalmazottat, akivel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy Oroszország javára folytatott kémtevékenységet. A döntést Alfred Stern, az OMV vezérigazgatója jelentette be újságíróknak.

A hír korábban a Profil című osztrák hetilapban jelent meg, hozzátéve, hogy „kelet-európai munkatársról van szó”, aki rendszeresen találkozott egy orosz diplomatával.

Az osztrák hatóságok az utóbbi években már többször adtak hírt feltételezett orosz kémtevékenységről, az osztrák hírszerzési szolgálatok legfrissebb jelentése szerint pedig Oroszország bécsi nagykövetsége Moszkva számára „fontos stratégiai pontot” jelent. A jelentésben aláhúzzák azt is, hogy „a képviseleten dolgozó diplomaták nagy számát nem lehet pusztán a kétoldalú kapcsolatokkal, illetve az osztrák fővárosban található nemzetközi szervezetek jelenlétével indokolni”.

Az OMV és az orosz állami tulajdonban lévő Gazprom 2018-ban megállapodott az évi ötmilliárd köbméteres gázszállítási szerződés meghosszabbításáról 2040-ig, azonban az ukrajnai háború miatt Bécs tavaly felmondta a szerződést. (MTI)