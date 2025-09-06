usatrumppentagonhadügyminisztérium
200. elnöki rendeletével az egész világnak üzent Trump: győzelem és erő

2025. 09. 06. 06:49
Viszlát, Pentagon.

Hadügyminisztérium (Department of War) néven működik a jövőben az Egyesült Államok védelmi minisztériuma, népszerű nevén Pentagon – a névváltásról pénteken írt alá rendeletet Donald Trump elnök.

A Fehér Házban tartott nyilvános aláírási eseményen az elnök hangsúlyozta, hogy az új név a győzelem és az erő üzenetét hordozza.

Elmondta, hogy a döntést hosszabb megfontolás előzte meg, és kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a névváltásról szóló határozatot a Kongresszus elé terjeszti, de nincs arról meggyőződve, hogy szükség lenne a rendelet törvényhozási jóváhagyására.

Pete Hegseth, aki az elnöki döntés értelmében a jövőben hadügyminiszterként dolgozik tovább, azt hangoztatta, hogy a „harcos étosz” helyreállítását is tükrözi a változás, ami azt is mutatja, hogy: az amerikai hadsereg határozottan kész harcolni és nem fog „végnélküli háborúkba” bocsátkozni.

A minisztériumi névváltásról szóló elnöki rendelet volt a kétszázadik, amit Donald Trump a hivatalba lépése óta aláírt.

Az Egyesült Államok adminisztrációja 1947-ben nevezte át az addig hadügyminisztériumként működő, katonai ügyekért felelős kormányzati szervezetet, és azóta nevezik védelmi minisztériumnak (Department of Defense).

Donald Trump egyben bejelentette, hogy az Egyesült Államokban, Miamiban tartják a G20 országcsoport 2026-os csúcstalálkozóját. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok csaknem 20 éve nem volt házigazdája az országcsoport csúcstalálkozójának.

Az elnök egyben bejelentette, hogy nem lesz ott az idei G20-csúcstalálkozón, amit Dél-Afrikában, Johannesburgban tartanak novemberben. Az Egyesült Államok delegációját J.D. Vance alelnök vezeti majd.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk: a Fehér Ház nem közölte, mennyibe kerül a névváltoztatás, de az amerikai sajtó szerint akár több milliárdos költségvonzata is lehet a több száz hivatali felirat, embléma, e-mail cím, egyenruha lecserélésének.

Trump átnevezi a Pentagont
A névváltoztatás célja, hogy „erőt és elszántságot sugározzon”.

