Miért döntött az izraeli kormány Gázaváros megszállása mellett a tűzszünet helyett?

Szalai Máté
2025. 08. 21. 19:28
Ha folytatódik a harcok kiterjesztése, az rengeteg palesztin civil és valószínűleg a még életben lévő izraeli túszok halálával, a humanitárius körülmények további drasztikus romlásával, Izrael még komolyabb nemzetközi elszigetelődésével jár majd. Szalai Máté elemzése.

Csütörtök reggel elindultak a Gázaváros elleni izraeli offenzíva első lépései, ezzel a háború újabb szakaszába lépett. A nap folyamán több százezer gázai civilt szólítottak fel az evakuálásra, az izraeli védelmi erők (IDF) vezetése pedig jelezte, hogy a külvárosokban elindult a támadás első szakasza.

2023 októbere óta megszokhattuk az újabb és újabb izraeli offenzívákról, a háborús bűnökkel – azon belül is a népírtással – kapcsolatos vádakról, a humanitárius válság folyamatos mélyüléséről, a palesztinok éhezésről vagy éppen az izraeli túszok borzasztó állapotáról szóló híreket, és kiéghettünk azoktól. A Gázaváros elleni támadás mégis megérdemli, hogy mélyebben foglalkozzunk vele. Az, hogy az izraeli kormány emellett döntött – ha valóban végre is hajtja –, középtávon is meghatározza majd a konfliktus alakulását. Ráadásul mindezt egy olyan helyzetben tette, amikor lehetőség lett volna egy részleges tűzszüneti és fogolycsere-megállapodás megkötésére.

A döntés hátterében hivatalosan katonai okok, a gyakorlatban inkább belpolitikai szempontok állhatnak.

