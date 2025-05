Közel-Kelet-szakértő: Izrael mintha kicsit a partvonalra szorult volna

Izrael légicsapásai és szárazföldi műveletei az elmúlt két hónapban mintegy 3000 ember halálát követelték a Gázai övezetben, és további 400 ezer ember vesztette el otthonát. A zsidó állam az utóbbi 11 hétben nem engedett be semmilyen árut a területre, ahol emiatt súlyos hiány alakult ki élelmiszerből, gyógyszerekből és üzemanyagból is.

A helyzet tarthatatlanná vált, már a fő szövetséges Egyesült Államokból is kap Izrael kormánya kritikát, Donald Trump és külügyminisztere, Marco Rubio is beszélt arról, hogy éheznek az emberek, amit eddig a Benjamin Netanjahu vezette ország folyamatosan cáfolt.

Trump meg sem látogatta Netanjahut a múlt heti közel-keleti körútján. „Nemcsak a nemzetközi megítélésben, hanem az izraeli-amerikai kapcsolatokban is veszteségeket kénytelen elkönyvelni Izrael.

Miközben azt látjuk, hogy a három Öböl-állammal, Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral egyre szorosabbak az Egyesült Államok kapcsolatai, Izrael mintha kicsit a partvonalra szorult volna

– mondta a 24.hu-nak N. Rózsa Erzsébet Közel-Kelet-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Izraelben egyre többen követelik, hogy fejezzék be a háborút. A The Wall Street Journal idéz egy felmérést, amely szerint az izraeliek 70 százaléka ezt szeretné, amennyiben a túszokat szabadon bocsátanák. N. Rózsa Erzsébet beszélt arról is, hogy egyre kényesebb kérdés Izraelben a besorozás kérdése. A tartalékosok közül egyre kevesebben vonulnak be, amikor jön a behívó. Volt olyan egység, ahol már a behíváskor csak 50–60 százalék jelent meg. Mindeközben családok, házasságok mennek tönkre, munkahelyüket veszítik el a katonák, mivel a munkaadóik nem számíthatnak rájuk. Közben olyan hírek is érkeznek, hogy egyre több izraeli hagyja el Izraelt, és költözik külföldre.

A sokak által – mivel ez tarthatja hatalmon – „háborús miniszterelnöknek” nevezett Netanjahu szokása szerint lavírozik, és próbál időt nyerni. Az elégedetlenkedők megnyugtatására adott válasz volt a segélyezés korlátozott újraindítása a napokban, de nagyjából ezzel egy időben jelentette be a szárazföldi műveletek kiszélesítését, és ráerősített Gáza teljes elfoglalásának ígéretére is. Az utóbbi azonban a katonaság vezetői szerint a túszokra nézve veszélyes lenne, és kétségük van azzal kapcsolatban, egy megszállás mennyire fenntartható.

„Rettenetes a helyzet Gázában” – mondta N. Rózsa Erzsébet, aki kiemelte azt is, hogy rengeteg a sebesült, az amputált végtagú ember, akik között több ezer gyerek is van.

Az ENSZ adatai szerint a segélyszállítások 11 hetes blokádja ideje alatt 57 gyerek halt meg alultápláltságban vagy azzal összefüggésben.