Leállt a kőolajszállítás, Szijjártó Péter újra felháborodott

Szijjártó Péter arról posztolt hétfőn a Facebook-oldalán, hogy Ukrajna ismét megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. A külgazdasági és külügyminiszter ezt ezúttal is elfogadhatatlannak, felháborítónak nevezte.

Szijjártó Pétert az orosz energiaügyi miniszterhelyettes, Pavel Sorokin már tájékoztatta arról, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátort, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák.

A külügyminiszter ezért újra világossá tette: szerinte Magyarországnak semmi köze a háborúhoz, ki akar maradni belőle, és amíg a Fidesz kormányoz, ki is fog. Végül emlékeztette rá az ukrán döntéshozókat, hogy a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában.

Néhány napja a Barátság-kőolajvezeték fontos elosztóállomását támadták az ukránok, akkor Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse energiaellátásunk biztonságát, fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását.

Előzőleg Orbán Viktor kormányfő a Patriótának adott interjújában szintén arról beszélt, hogy Magyarország egy nap alatt elintézhetné Ukrajna összeomlását, mivel az ukránok áram- és gázellátása is jórészt Magyarországon keresztül zajlik.

Ha történne egy baleset, és kidől néhány oszlop meg elszakad egy-két vezeték, akkor Ukrajna megáll

– mondta a miniszterelnök, majd hozzátette: Ukrajna összeomlása nem érdeke Magyarországnak.