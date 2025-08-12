Orbán Viktor: Oroszország ezt a háborút megnyerte

Cikkünk frissül…

Újabb interjút adott Orbán Viktor a kormányközeli médiának, ezúttal a Patrióta YouTube-csatornáján. A beszélgetés fókuszában a közelgő Trump–Putyin csúcstalálkozó állt, az interjú hírét hozó Magyar Nemzet pedig úgy vezette fel a beszélgetést, hogy Orbán – Nógrádi Györggyel az oldalán – elmondja, „mi várható és hogyan zárulhat le a háború, mi lehet ennek a találkozónak a következménye”.

Első kérdésként azt szegezték a miniszterelnöknek, milyen jelentősséget tulajdonít annak, hogy Donald Trump kikérte a személyes véleményét az orosz-ukrán konfliktusról, és arról, hogy Ukrajna vajon legyőzheti-e Oroszországot. Orbán szerint eléggé kézenfekvő, ha valaki kiváncsi valamire Európában, akkor arról megkérdezzék őt, hiszen az európai vezetők közül ő az, aki a legrégebb óta hivatalban van. „Egy olyan országról beszélünk, aminek hosszú ideje ugyanaz a politikai vezetése van, ami egy fantasztikus előny a diplomáciában, ennek a megnyilvánulását láttuk” – tette hozzá Orbán.

Itt kötöttek át arra, hogy Orbán megvétózta az Európai Tanácsnak az orosz-amerikai csúcs elé kiadott nyilatkozatát. Itt Orbán elmondta ugyanazt, amit a nap folyamán már elmondott a gyengeségről és a szánalmasságról. Azt viszont hozzátette, hogy szerinte Európa nem akar nagy lenni, csak jól akar élni. Itt kapcsolódott be a beszélgetésbe Nógrádi György, azt fűzve hozzá az előzőekhez, hogy a Tanács nyilatkozatát aláíró uniós vezetők nem hajlandók tudomásul venni, hogy nem globális játékosok többé. Majd arról beszélt, hogy Európa vajon növény- vagy húsevő-e.

Orbán ezután arról kezdett beszélni, hogy a politikai kommunikáció megváltozott, a politikusok nyilatkozataiból, megnyilvánulásaiból gyakorlatilag lehetetlen kiolvasni az eredeti szándékokat. Neki szerencséje van, mert „ott ül bent”, így elsőkézből vannak információi. És szerinte senki szándékai nem változtak, Amerikának és Oroszországnak is ugyanazok a céljai, mint eddig.

Zelenszkij elvesztette a háborút. Az ukránok a háborút elvesztették, Oroszország ezt a háborút megnyerte

– jelentette ki Orbán, amit Nógrádi is heves bólogatással nyugtázott. A miniszterelbök szerint a kérdés az, hogy az ukránok mögött álló nyugati erők mikor ismerik be, hogy ez megtörtént. Hozzátette, Ukrajna már rég kapitulált volna, ha a nyugati szövetségeseitől nem kapna támogatásokat ellátmány és fegyverek formájában. Itt jegyezte meg, hogy a magyar kormány mindig is azt kommunikálta, hogy Ukrajnát kellene ellátni, hanem az oroszokkal kell tárgyalni, de ezt Európa és a korábbi Biden-adminisztráció is elszalasztotta. „Ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy” – tette még hozzá.