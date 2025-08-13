orosz-ukkrán háborúszijjártó péterbarátság-kőolajvezetékenergiabiztonság
Orbán után Szijjártó is felhívta rá a figyelmet, hogy Ukrajna energiabiztonsága Magyarországtól is függ

2025. 08. 13. 15:49

Szijjártó Péter arról posztolt szerdán a Facebookon, hogy Ukrajna az éjszaka folyamán dróntámadást hajtott végre a Barátság-kőolajvezeték egy fontos elosztóállomása ellen az oroszországi Brjanszk megyében – ahogy arról az ukrán sajtó is beszámolt.

A külügyminiszter felháborítónak nevezte a támadást, mivel a Barátság-kőolajvezetéken keresztül komoly mértékben érkezik kőolaj Magyarországra is, így a rendszer elleni támadás egyúttal a magyar energiaellátást is veszélyezteti. „Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!” – követeli bejegyzésében a miniszter.

Szijjártó ugyanakkor arra is kitért, hogy Ukrajna energiabiztonsága pedig részben Magyarországon múlik.

Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság-vezeték elleni újabb ukrán támadás

– írta Szijjártó, aki hasonló gondolatokkal operált, mint egy nappal korábban Orbán Viktor a Patriótának adott intejújában. Ebben a miniszterelnök a magyarországi ukrán befolyásolási kísérletek kapcsán jegyezte meg, hogy Magyarország az energián keresztül egyetlen nap alatt elintézhetné Ukrajna összeomlását, mivel az ukránok áram- és gázellátása is jórészt Magyarországon keresztül zajlik.

Ha történne egy baleset, és kidől néhány oszlop, meg elszakad egy-két vezeték, akkor Ukrajna megáll

– szögezte le interjújában a miniszterelnök, rögtön hozzátéve, hogy Ukrajna összeomlása nem érdeke Magyarországnak.

Kapcsolódó
Orbán Viktor: Oroszország ezt a háborút megnyerte
A miniszterelnök szerint Magyarország egyetlen nap alatt elintézhetné Ukrajna összeomlását.

