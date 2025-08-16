Zelenszkij hétfőn Trumppal tárgyal Washingtonban

Hosszú és tartalmas beszélgetést folytattunk Donald Trumppal. Először négyszemközt tárgyaltunk, majd az európai vezetők is csatlakoztak hozzánk. A beszélgetés több mint másfél órán keresztül tartott, ebből körülbelül ez órát az amerikai elnökkel való megbeszélésünk tett ki – közölte szombat délelőtt Volodimir Zelenszkij Facebook-oldalán.

Az ukrán elnök a posztban jelezte: Ukrajna maximális erőfeszítéseket fog tenni a béke érdekében. Trump elmondása szerint tájékoztatta a Vlagyimir Putyinnal történő megbeszélés főbb pontjairól. Zelenszkij leszögezte: támogatják Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.

Az ukrán elnök bejelentette: hétfőn Washingtonban találkozik majd Trumppal, hogy megvitassák a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet.

Trump és Zelenszkij legutóbb februárban találkozott Washingtonban, az nem sikerült a legjobban.

Az amerikai és orosz elnök találkozójáról szóló elemzésünket itt olvashatják: