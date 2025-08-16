találkozótrumpzelenszkij
Nagyvilág

Zelenszkij hétfőn Trumppal tárgyal Washingtonban

Ukrán elnöki hivatal / AFP
24.hu
2025. 08. 16. 10:01
Ukrán elnöki hivatal / AFP

Hosszú és tartalmas beszélgetést folytattunk Donald Trumppal. Először négyszemközt tárgyaltunk, majd az európai vezetők is csatlakoztak hozzánk. A beszélgetés több mint másfél órán keresztül tartott, ebből körülbelül ez órát az amerikai elnökkel való megbeszélésünk tett ki – közölte szombat délelőtt Volodimir Zelenszkij Facebook-oldalán.

Az ukrán elnök a posztban jelezte: Ukrajna maximális erőfeszítéseket fog tenni a béke érdekében. Trump elmondása szerint tájékoztatta a Vlagyimir Putyinnal történő megbeszélés főbb pontjairól. Zelenszkij leszögezte: támogatják Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az USA és Oroszország között.

Az ukrán elnök bejelentette: hétfőn Washingtonban találkozik majd Trumppal, hogy megvitassák a háború befejezésével kapcsolatos összes részletet.

Trump és Zelenszkij legutóbb februárban találkozott Washingtonban, az nem sikerült a legjobban.

Az amerikai és orosz elnök találkozójáról szóló elemzésünket itt olvashatják:

Kapcsolódó
Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz
Az egyik legfurcsább béketárgyalást láthatták azok, akik követték Trump és Putyin alaszkai találkozóját. A Nyugat alapvetően Putyin győzelméről beszél, miközben van esély egy reális, valódi rendezésre is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz
Tarjányi Péter: Putyin elérte, amit akart
Halálos áldozata is van a dániai vonatbalesetnek
„Ez a vörös vonal” – Jászberényi Sándor riportja a Gázai övezet határáról
Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik