Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz

Ahhoz képest, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai találkozóját már előre a történelmiség köde lengte körül, egészen furcsa véget ért. A vártnál rövidebb tárgyalás, kifejezetten rövid sajtótájékoztató, amelyen a sajtó nem is kérdezhetett, inkább csak tájékoztatták. Mindenki ment tovább: Putyin haza, Trump telefonálni Ukrajnával és az európai szövetségesekkel.

A helyben lévő nemzetközi sajtót nem erre készítették fel. Két verzióról beszélt előre a Trump-kormányzat:

az egyik esetben Putyin nem hajlandó tárgyalni. Ha így alakul, akkor Trump otthagyja az egészet és egyedül tart sajtótájékoztatót.

A másik esetben jól alakulnak a tárgyalások, amelyek 6-7 óráig is tarthatnak, és a két vezető együtt jelenti be, miben állapodott meg.

Ehhez képest az alábbi történt:

a tárgyalások rövidebbek voltak a vártnál.

A két vezető együtt tartott tájékoztatót.

De nem jelentettek be megállapodást.

Kicsit mindenki össze is zavarodott attól, ahogyan ez a kifejezetten fontos csúcstalálkozó véget ért. A nyugati sajtó szinte egyhangúan Putyin győzelméről ír. Az orosz elnök büntetlenül mehetett Amerikába, ahol vörös szőnyeggel fogadták, az amerikai elnök pedig megtapsolta, amint leszállt a kormányzati gépről. Beülhetett az elnöki autóba, majd először beszélhetett a sajtótájékoztatón.

A helyzet viszont ennél bonyolultabbnak, és a Nyugat számára potenciálisan