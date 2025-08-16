alaszkadonald trumptrump-putyin csúcsvlagyimir putyin
Nagyvilág

Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz

Kremlin Press Office / Anadolu via AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 16. 09:09
Kremlin Press Office / Anadolu via AFP
Az egyik legfurcsább béketárgyalást láthatták azok, akik követték Trump és Putyin alaszkai találkozóját. A Nyugat alapvetően Putyin győzelméről beszél, miközben van esély egy reális, valódi rendezésre is.

Ahhoz képest, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump alaszkai találkozóját már előre a történelmiség köde lengte körül, egészen furcsa véget ért. A vártnál rövidebb tárgyalás, kifejezetten rövid sajtótájékoztató, amelyen a sajtó nem is kérdezhetett, inkább csak tájékoztatták. Mindenki ment tovább: Putyin haza, Trump telefonálni Ukrajnával és az európai szövetségesekkel.

A helyben lévő nemzetközi sajtót nem erre készítették fel. Két verzióról beszélt előre a Trump-kormányzat:

  • az egyik esetben Putyin nem hajlandó tárgyalni. Ha így alakul, akkor Trump otthagyja az egészet és egyedül tart sajtótájékoztatót.
  • A másik esetben jól alakulnak a tárgyalások, amelyek 6-7 óráig is tarthatnak, és a két vezető együtt jelenti be, miben állapodott meg.

Ehhez képest az alábbi történt:

  • a tárgyalások rövidebbek voltak a vártnál.
  • A két vezető együtt tartott tájékoztatót.
  • De nem jelentettek be megállapodást.

Kicsit mindenki össze is zavarodott attól, ahogyan ez a kifejezetten fontos csúcstalálkozó véget ért. A nyugati sajtó szinte egyhangúan Putyin győzelméről ír. Az orosz elnök büntetlenül mehetett Amerikába, ahol vörös szőnyeggel fogadták, az amerikai elnök pedig megtapsolta, amint leszállt a kormányzati gépről. Beülhetett az elnöki autóba, majd először beszélhetett a sajtótájékoztatón.

A helyzet viszont ennél bonyolultabbnak, és a Nyugat számára potenciálisan

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tarjányi Péter: Putyin elérte, amit akart
Halálos áldozata is van a dániai vonatbalesetnek
„Ez a vörös vonal” – Jászberényi Sándor riportja a Gázai övezet határáról
Trump meghívást kapott Fehéroroszországba és el is fogadta
Zelenszkij hétfőn Trumppal tárgyal Washingtonban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik