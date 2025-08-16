trump-putyin csúcsdonald trumpvlagyimir putyinalaszka
Nagyvilág

Trump hosszan telefonált az ukrán elnökkel

Andrew Harnik / GETTY IMAGES / AFP
24.hu
2025. 08. 16. 08:55
Andrew Harnik / GETTY IMAGES / AFP

Donald Trump az alaszkai csúcstalálkozó után hosszas telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Alaszkából Washingtonba tartó repülőútja alatt, írja a BBC a Fehér Ház közlése alapján. A tájékoztatás szerint Trump ezt követően a NATO vezetőivel egyeztet majd.

A Trump-Putyin találkozó részleteiről ebben a cikkünkben írtunk, a csúcstalálkozóról készült galériánkat itt tekinthetik meg.

Kapcsolódó
Kyiv Independent: A találkozó undorító volt. Putyin imádta
Az ukrán lap munkatársai nem voltak odáig az alaszkai csúcstalálkozón látottaktól.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz
Tarjányi Péter: Putyin elérte, amit akart
Halálos áldozata is van a dániai vonatbalesetnek
„Ez a vörös vonal” – Jászberényi Sándor riportja a Gázai övezet határáról
Trump-Putyin találkozó: simán lehet, hogy ez mindenkinek jó lesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik