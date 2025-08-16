Trump hosszan telefonált az ukrán elnökkel

Donald Trump az alaszkai csúcstalálkozó után hosszas telefonbeszélgetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Alaszkából Washingtonba tartó repülőútja alatt, írja a BBC a Fehér Ház közlése alapján. A tájékoztatás szerint Trump ezt követően a NATO vezetőivel egyeztet majd.

