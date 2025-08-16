Trump-Putyin találkozó: Addig nincs megállapodás, ameddig nincs megállapodás, de Trump felhívja a NATO-t és Zelenszkijt egy ajánlattal

A kölcsönös tisztelet konstruktív hangnemében folytak a tárgyalások, jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában, miután Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt. Putyin szerint különösen fontos, hogy Alaszkában találkoztak, mert hiába választja el a két országot egy óceán, valójában közeli szomszédok, csak négy kilométerre van egymástól a legközelebbi pontjuk.

Putyin és Trump a tárgyalások után közösen álltak ki a sajtó elé, ami jó hírnek tűnt, hiszen Trump korábban azzal fenyegetett, hogy ha Putyin nem hajlandó a konstruktív párbeszédre, akkor otthagyja a tárgyalásokat. A találkozó hossza viszont valamennyire árnyalja ezt a képet. Eredetileg 6-7 órán keresztül terveztek tárgyalni, ebből valamivel több, mint három óra lett csak.

Putyin a sajtótájékoztató elején arról beszélt, hogy korábban közösen győztek le közös ellenségeket, és ez segíthet újraépíteni a kapcsolatokat. Utoljára Helsinkiben, 2018-ban találkozott a két vezető, ami hét éve volt. Az Ukrajna elleni teljes háború három és fél éve történt, azóta Oroszországot páriaként kezelte a nyugat. A találkozó sok szempontból történelmi, hiszen Putyin ellen körözés adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, és így lépett az Egyesült Államok területére.

Putyin arról beszélt, hogy a háborút lezáró megállapodás tartósságához az kell, hogy megszüntessék a háború okait is. Szerinte azt is fontosnak tartja Oroszország, hogy Ukrajna biztonságáról is gondoskodjanak, és ezért dolgozni is tudnak. Abban bízik, hogy az európai országok támogatni fogják a békekezdeményezést, és nem próbálják majd a háttérből szabotálni. Putyin reméli, hogy vissza tudnak térni az együttműködéshez az Egyesült Államokkal.

Az orosz elnök hosszan dicsérte az amerikai elnököt is. Putyin szerint Trump őszintén szeretne eredményeket elérni, és törődik a népével. A korábbi kormányzatot viszont óvatosan szidta Trump mellett állva. Elmondta, hogy ő figyelmeztette Joe Bident, hogy nem szabad odáig jutni, ahonnan már nincs visszatérés.

Donald Trump elmondta, hogy több ügyben is előrehaladtak, de addig nincs megállapodás, ameddig nincs megállapodás. A mostani találkozó után fel fogja hívni a NATO vezetését és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és elmondja nekik, hogy miben tudtak előrehaladni, hogy ők is beleegyeztek-e.

Trump egy ponton az ellene zajló szerinte boszorkányüldözésről kezdett beszélni, majd elmondta, hogy nagyon sok mindenben haladtak előre, de még nincs teljesen kész megállapodás. Van viszont egy pont, amiben szerinte nagyon nagy eredményt tudtak elérni, viszont nem nevezte meg, mi ez. Azt elmondta, hogy hetente tízezer ember hal meg, és Putyin elnök szerinte nagyon szeretné megállítani a vérontást.

Putyin végül közölte, hogy

Legközelebb Moszkvában találkozunk.

Amire Trump elmondta, hogy meglátják, ezért még sok támadást fog kapni.

Kérdésekre nem válaszoltak, az egész sajtótájékoztató tíz percig tartott. Trump célja a találkozóval a béke eléréséhez vezető első lépcső, a tűzszünet volt. Úgy tűnik, ebben még nem tudtak megegyezni.