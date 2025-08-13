Zelenszkij a Trump-Putyin csúcs előtt: Nem adjuk a Donbaszt

Mindössze néhány nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója előtt Volodimir Zelenszkij közölte, hogy nem engedik át Oroszországnak a Donbaszt egy esetleges tűzszüneti megállapodás részeként.

Az amerikai és az orosz elnök pénteken ül tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború rendezéséről tárgyaljhoz, amihez Trump szerint területcserére lenne szükség, de ezzel kapcsolatban részleteket nem közölt.

„Nem adjuk fel a Donbaszt. Nem tehetjük meg. A Donbasz (amely Donyeck és Luhanszk megyékből tevődik össze – a szerk.) az oroszok számára egy ugródeszka lenne egy jövőbeli új offenzívához” – mondta Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben a Politico szerint.

Zelenszkij elmondása szerint, ha elhagynák az állásaikat, a természetes védvonalaikat és a magaslatokat a területen, akkor egy erős orosz hídfőállás jönne létre, és hány éven belül Putyin előtt szabad út nyílna más ukrán területek, így Zaporizzsja és Dnyipro, sőt Harkiv felé is. Elmondta azt is, hogy azért sem engedheti meg, hogy lemond területekről, mert ezek a területek nem az elnök magántulajdonát képezik, hanem egy szuverén állam részei. „Nem fogom feladni az országomat, mert nincs hozzá jogom” – mondta.

Trump hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a békemegállapodás feltétele „kölcsönös területcsere” lenne Ukrajna és Oroszország között, de azt nem részletezte, mely területek jöhetnek szóba. Ráadásul területcseréről akkor lehetne beszélni, ha ukrán területekért cserébe az oroszok a sajátjukból adnának valamit, de erről itt szó sincs: a BBC úgy tudja, az amerikai terv szerint Herszonból és Zaporizzsjából vonulnának ki az oroszok, de megtartanák a 2014-ben bekebelezett Krímet, illetve a Donbaszt. Vagyis ukrán területet cserélnének ukránra. A Politico ügyre rálátó forrása úgy tudja, hogy az amerikai tisztviselők felvetették annak lehetőségét, hogy Ukrajna a Donbaszt ajánlja fel Oroszországnak, cserébe a déli offenzíva leállításáért.

Zelenszkij elmondta azt is, hogy bár támogatja Trump célját, hogy mielőbb véget érjen a háború, ám szerinte először tartós tűzszünetre van szükség, mielőtt érdemi tárgyalások kezdődhetnének. Nem tudja, pontosan miről egyeztet majd Trump Putyinnal a kétoldalú találkozón, de reméli, hogy az amerikai elnök tűzszünetet fog sürgetni, és adott esetben szankciókat is kilátásba helyez.

Arról, hogy mi várható a pénteki alaszkai csúcstól, az alábbi cikkünkben értekeztünk.