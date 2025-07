Kijevet támadták az oroszok, többen meghaltak

Az orosz hadsereg nyolc rakétát és több mint 300 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen csütörtökre virradóra, Kijevben az eddigi adatok szerint hat ember életét vesztette, sok a sebesült. 12 helyszínen célba találtak a csapásmérő eszközök, 19 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentették katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 8 szárnyasrakétával és 309 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat, a fő célterület Kijev volt. A jelentés szerint a légvédelem 3 Iszkander-K típusú rakétát és 288 drónt semmisített meg. 12 helyszínen összesen 5 rakéta és 21 drón célba talált, 19 esetben pedig a lelőtt támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat.

Csütörtökre virradó az orosz hadsereg újabb kombinált légicsapást mért Kijevre: a fővárost két hullámban előbb drónok, majd rakéták támadták, az eddigi adatok szerint 6 ember, köztük egy gyerek életét vesztette, több mint ötvenen pedig megsebesültek – jelentette az Unian hírügynökség. A légicsapás 27 helyszínen okozott károkat, a legsúlyosabb következményeket a Szolomjanszkij, a Szvjatoscsinszkij, a Sevcsenkivszkij és a Holoszijszkij városkerületekből jelentették – közölte hivatalos Telegram-csatornáján Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője.

A mentési munkák jelenleg is tartanak, az áldozatok száma ezért tovább nőhet – tette hozzá. Kijev Szvjatosinszkij kerületében rakéta csapódott egy többszintes lakóházba, amelynek egyik lépcsőháza gyakorlatilag megsemmisült – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a hivatalos közösségi oldalain. A támadásban más helyszíneken több lakóház is megrongálódott, infrastrukturális létesítményekben, oktatási intézményekben keletkeztek károk – tette hozzá a városvezető. A légicsapás miatt Kijevben hat utcát lezártak, több autóbusz és troli útvonala megváltozott – hívta fel a közlekedők figyelmét a rendőrség. Az Ukrzaliznyica állami vasúttársaság arról számolt be, hogy a város egyik kerületében megrongálódott a vasúti infrastruktúra, emiatt a forgalmat ebben a körzetben ideiglenesen dízelmozdonyokkal biztosítják, a szakaszon kisebb késésekkel kell számolni.