Teherán: Az önvédelem az egyetlen ellenszere a ránk erőltetett háborúnak

Irán határozottan meg fogja védeni területi épségét az izraeli agresszióval szemben – közölte szerdán Iszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő.

Nincs más választásunk, mint határozottan megvédeni területi épségünket

idézte Bagait az IRNA iráni hírügynökség. „Úgy véljük, hogy az önvédelem az egyetlen ellenszere a ránk erőltetett háborúnak” – fűzte hozzá.

„A nemzetközi jog nem engedi senkinek sem, hogy nyomással és fenyegetéssel kényszerítsen egy országot egy megállapodás elfogadására” – hangsúlyozta.

A Mehr iráni hírügynökség arról számolt be, hogy bekérették a svájci és a német nagykövetet is a teheráni külügyminisztériumba. A tájékoztatás szerint a svájci nagykövetnél Donald Trump amerikai elnök feltétel nélküli megadásról szóló „provokatív” kijelentései ellen tiltakoztak. A svájci nagykövetség a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok hiányában az amerikai érdekeket képviseli Iránban.

A német nagykövetnél Friedrich Merz német kancellár sértőnek minősített kijelentései ellen tiltakoztak, aki az előző nap arról beszélt a G7-ek kanadai csúcstalálkozóján, hogy napirendre kerülhet Irán nukleáris programjának teljes megsemmisítése, ha Teherán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz.

Az iráni Forradalmi Gárda szerdán bejelentette, hogy első alkalommal vetették be hadi körülmények között a kétfokozatú Szadzsil típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát. A Tasznim hírügynökség szerint legalább három ilyen rakétával támadták Izrael területét. A mintegy 2000 kilométer hatótávolságú harceszköz a legmodernebbek között van az iráni arzenálban. Szilárdanyag-meghajtása miatt gyorsabban bevethető a folyékony üzemanyaggal működő rakétáknál, és nehezebben is észlelhető. Akár egytonnás robbanófejet is hordozhat.

Az iráni média szerint Izrael a Kaszpi-tenger partján található Raszt városát támadta – egyebek mellett drónokkal.

Mindeközben sajtójelentések szerint az iráni állami televízió hackertámadás célpontjává vált. Egy műsorvezető tájékoztatta a lakosságot a televíziós programban jelentkezett zavarokról. „Amennyiben a televízióban különböző csatornákon zavart, vagy nem helyénvaló jelentéseket látnak, akkor ez a műholdas frekvenciákon keresztüli ellenséges zavarásra vezethető vissza” – idézték a műsorvezetőt.

A közösségi médiában az állami televízió adásáról készült videók jelentek meg, amelyek a kibertámadást voltak hivatottak bizonyítani. A képernyőkön a 2022 őszi tömegtüntetésekről készült képsorok voltak láthatók.

