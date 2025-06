Netanjahu: Bízom Trump ítélőképességében

„Trump elnök azt fogja tenni, ami a legjobb Amerikának. Bízom az ítélőképességében. Ő egy nagyszerű barát, Izrael és a zsidó nép nagy barátja” – mondta Benjamin Netanjahu, miután ellátogatott ahhoz a kórházhoz, amelyet egy iráni rakéta talált el csütörtökön. Az izraeli kormányfő elmondta, az Egyesült Államok szerepvállalásával kapcsolatban azt mondta, az USA már most is sokat segít, hiszen részt vesz az izraeli légvédelemben. Hozzátette: Trump világosan kijelentette, hogy Iránnak nem lehet atomfegyvere, ezt megelőzendő nem dúsíthat uránt, és az amerikai elnök elkötelezett is ennek megakadályozásában.

Netanjahu arról is beszélt, hogy az izraeli támadások eredményeként megbukhat az iráni rezsim, de az iráni népen múlik, hogy fellépjen, felkeljen a szabadságáért, ők legfeljebb olyan feltételeket teremthetnek, amik segítik ebben.