Iránban nincs internet

Az irániak nagyrészt el vannak vágva a globális kommunikációtól, miután leállt az internet – közölte az internetforgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks szervezet csütörtökön.

A számok azt mutatják, hogy Irán már több mint 12 órája nincs kapcsolatban az internettel, mert a hatóságok országos szintű internetleállítást rendeltek el, arra hivatkozva, hogy Izrael szerintük katonai célok érdekében visszaél a hálózattal

– tudatta a szervezet csütörtök reggel az X-en. Az intézkedés továbbra is kritikus időszakban akadályozza az emberek információhoz jutását – tette hozzá a NetBlocks.

Szerdán a NetBlocks arról számolt be, hogy valós idejű hálózati adatok szerint Iránban szinte teljes országos internetkimaradás van. A hírközlési minisztérium közleményét, amely szerint a korlátozásokat azért vezették be, mert „az agresszor katonai célokra visszaél a kommunikációs hálózatokkal”. Az izraeli hadsereg csütörtökön arról számolt be, hogy légiereje iráni katonai célpontokat támad.