Az Európai Parlament elítélte Orbán georgiai útját, és az országban rendezett választások megismétlésére szólított fel

Az Európai Parlament csütörtökön állásfoglalást fogadott el, amelyben megállapította, hogy az európai uniós tagjelölt Georgiában október 26-án tartott parlamenti választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, és az ország folyamatos demokratikus visszalépéséhez járultak hozzá, írja az MTI.

Az állásfoglalásban – az uniós csatlakozási tárgyalásokat a minap felfüggesztő – Georgiai Álom nevű kormánypártot tették felelőssé a tisztességtelen választások miatt, és a szöveget megszavazó képviselők elítélték a számos és súlyos választási jogsértést, köztük

a választók megfélemlítését,

a szavazatok manipulálását,

a választási megfigyelők és a média befolyásolását,

illetve az elektronikus szavazógépek manipulációját.

Az ország választási bizottsága által kihirdetett szavazási eredmények nem szolgálják a georgiai nép akaratának megbízható képviseletét – olvasható az állásfoglalásban.

A szöveg szerint

az EP elutasítja a választások eredményének elismerését, és a képviselők azt akarják, hogy a választásokat egy éven belül alapos nemzetközi felügyelet mellett és független választási adminisztráció szervezésében újra rendezzék meg.

A képviselők úgy vélték továbbá, hogy EU-nak szankciókat kell bevezetnie, és korlátoznia kell hivatalos kapcsolatait a tbiliszi vezetéssel. Az állásfoglalás bírálta a közelmúltban elfogadott antidemokratikus jogszabályokat, köztük az átláthatóságról és a külföldi befolyásról szóló törvényt, amely az EP szerint már gyakorlatilag fel is függesztette az ország uniós integrációs folyamatát.

Az EP továbbá határozottan elítélte „Oroszország szisztematikus beavatkozását a georgiai demokratikus folyamatokba”. A képviselők figyelmeztették a georgiai hatóságokat, hogy a törvényesen létrehozott politikai pártok betiltására tett kísérletek még inkább elidegenítenék az országot az EU-tól, és lehetetlenné tesznek minden lépést az uniós csatlakozás felé.

Az állásfoglalásban kitértek Orbán Viktor miniszterelnök georgiai látogatására. A magyar kormányfő a vitatott választások után két nappal látogatott Tbiliszibe. A szöveg szerint Orbán útja

sérti az EU álláspontját, és újabb kísérlet az EU közös kül- és biztonságpolitikájának aláásására.

A dokumentum szerint Orbán Viktor miniszterelnök ismét nem az EU nevében szólalt fel Georgiában.

Georgia 2023 decemberében tagjelölti státuszba került, az EU azonban idén nyáron befagyasztotta a csatlakozási folyamatot az országgal a külföldről pénzt kapó civil szervezeteket és médiavállalatokat megbélyegző törvény elfogadása miatt.

Georgiában októberben választást tartottak, melyet a hivatalos eredmények szerint nagy fölénnyel a kormánypárt nyert meg, az ellenzék szerint azonban a választást elcsalták. A választás napján nemzetközi megfigyelők, köztük az EBESZ és az Európai Parlament szerint is rengeteg „szabálytalanság” történt, de ennek ellenére a kormánypárt nem volt hajlandó független, átfogó vizsgálatot lefolytatni. A kormányzati befolyás alatt álló választási hivatal már véglegesítette is az eredményeket, ami után az új, ellenzék által bojkottált parlament is megalakulhatott.

A választások óta állandóak a nagyszámú tüntetések az országban: