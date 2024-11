Felfüggeszti a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val a georgiai kormánypárt

A 12 éve kormányzó, magát nyugat- és EU-pártinak mondó Georgiai Álom 2028-ig felfüggeszti a csatlakozási tárgyalások megkezdését az Európai Unióval – jelentette be Irakli Kobahidze georgiai kormányfő csütörtöki sajtótájékoztatóján az MTI szemléje szerint.

Ma arról döntöttünk, hogy 2028-ig nem vesszük napirendre az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését. Emellett 2028-ig nem fogadunk el semmilyen támogatást az Európai Uniótól

– közölte a miniszterelnök, aki korábban még arról beszélt, hogy Georgia 2030-ig EU-tag lehet.

A vitatott körülmények között megtartott választások után hatalomra jutó kormány a nap folyamán kapta meg a parlamenti jóváhagyást következő négyéves programjához. Kobahidze elmondta, hogy

meg kell mutatni a európai uniós bürokratáknak, hogy hazájával nem a zsarolás és sértések, hanem a tisztelet nyelvén kell beszélni.

Mint mondta, az EU ártott az ország tekintélyének, mert manipulációra használta fel a csatlakozási tárgyalások megnyitásának kérdését. A tbiliszi kormány döntése ezt a kárt enyhíti.

Georgia 2023 decemberében tagjelölti státuszba került, az EU azonban idén nyáron befagyasztotta a csatlakozási folyamatot az országgal a külföldről pénzt kapó civil szervezeteket és médiavállalatokat megbélyegző törvény elfogadása miatt.

Georgiában októberben választást tartottak, melyet a hivatalos eredmények szerint nagy fölénnyel a kormánypárt nyert meg, az ellenzék szerint azonban a választást elcsalták. A választás napján nemzetközi megfigyelők, köztük az EBESZ és az Európai Parlament szerint is rengeteg „szabálytalanság” történt, de ennek ellenére a kormánypárt nem volt hajlandó független, átfogó vizsgálatot lefolytatni. A kormányzati befolyás alatt álló választási hivatal már véglegesítette is az eredményeket, ami után az új, ellenzék által bojkottált parlament is megalakulhatott.

A választások óta állandóak a nagyszámú tüntetések az országban: