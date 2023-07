Hernádi Zsolt: Az orosz kőolajexport 80 százaléka áttevődött Indiába és Kínába

Bebizonyosodott, hogy a szankciókkal Oroszországot nem lehet térdre kényszeríteni – mondta a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszt pódiumbeszélgetésén szombaton Esztergomban. Hernádi Zsolt szerint mindenki azt hitte, hogy emiatt le fog ülni az orosz gazdaság, de az oroszok átcsoportosították a teljes ellátási útvonalat. Ma az orosz kőolajexport 80 százaléka áttevődött Indiába és Kínába.

Az európai energiapaci helyzetről szólva hangsúlyozta: áttevődtek a súlypontok, de az ellátásbiztonsági kockázat többé-kevésbé fennmarad. „Ellátásbiztonsági káosz” azért nem alakult ki – mondta –, mert egyrészt meleg tél volt egész Európában, másrészt az árak miatt „elképesztő mértékben” csökkent a gázfogyasztás, Európában 22 százalékkal.

Hernádi Zsolt egy német lapban megjelent hírre reagálva, amely szerint a Mol és Törökország a legnagyobb dízelbeszállítója Ukrajnának, azt „bődületes hazugságnak” nevezte. Azt mondta, a Mol a logisztikai lehetőséget, a logisztikai támogatást adja, és „Magyarországról az ukrán dízelbehozatalnak a 6 százaléka érkezik”.

Az extraprofitadóval összefüggésben megjegyezte,

az olyan, mint a kábítószer: rá lehet szokni.

Úgy fogalmazott: „egyszer-egyszer lehet használni, de utána gyorsan ki kell vezetni, mert beruházások fognak elmaradni”.

A Mol pénzügyi helyzetéről és gazdasági környezetéről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei évben a cég makrogazdasági, olajipari környezet sokkal rosszabb, mint a tavalyi volt. Hozzátette: tavaly a vállalatoknál az ipari beruházások összege már markánsan elkezdett csökkenni, és a magyar makrogazdaságban három év múlva hiányzik majd, ha a Mol csökkenti a beruházásait.

Kitért arra is, hogy a Molnál azt vallják, ami jó a cégnek, az jó az országnak is, és ez fordítva is igaz: ami rossz az országnak, az rossz a Molnak is. Hozzáfűzte: egy magyarországi központú vállalat akkor lehet erős, ha a magyar kormány is erős.