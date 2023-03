Több mint 40 ezer bombát dobtak az oroszok Ukrajnára a háború kezdete óta

Oroszország több mint 40 500 alkalommal bombázta Ukrajnát a háború kezdete óta – nyilatkozta Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter.

– idézi Klimenkót az Euromaidan.

Eközben 2022 februárja óta 66 300 büntetőeljárást indítottak az orosz erők által elkövetett háborús bűnök miatt.

Russia shelled Ukraine over 40,500 times since Feb. 2022, according to Ukraine's Interior Minister Klymenko

Over 152K residential buildings were destroyed. 66,300 criminal proceedings have been registered regarding the war crimes committed by Russian military, Klymenko said.

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 11, 2023