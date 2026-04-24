Leginkább Moszkvának jöhet kapóra a romániai kormányválság

Rendkívül bonyolult alkotmányjogi helyzet alakult ki Romániában azután, hogy a legnagyobb kormánypárt, a szociáldemokraták (PSD) miniszterei csütörtökön beadták a lemondásukat, ám maguk a szocdemek nem zárták ki, hogy a továbbiakban esetleg mégis részt vegyenek a kormányzásban. Romániát mindeddig egy négyes koalíció irányította, amelyet

a PSD,

a nemzeti liberálisok (PNL),

a liberális-környezetvédők (USR)

és az erdélyi magyarokat képviselő RMDSZ alkotott.

Az eddigi legnagyobb kormánypárt, a PSD elsősorban a miniszterelnök, Ilie Bolojan személyét kifogásolja, másodsorban pedig a kabinet azon gazdasági intézkedéseit bírálja, amelyeket maguk a szocdemek is jóváhagytak a kabinet tíz hónapos működése, Bolojan tavaly óta tartó regnálása során.

A kormányt destabilizáló, de a négyes koalíció esetleges folytatását lebegtető PSD-döntésről a nagyváradi politikai szakértőt, Simon Adriánt kérdeztük, aki régóta személyesen is ismeri Bolojant. A román közéletben mostanában erőteljesen bírált miniszterelnök ugyanis 2008 és 2020 között Nagyvárad polgármestere, majd a Bihar Megyei Tanács elnöke is volt.

Simon nem kizárólag Bolojan személyével magyarázza a kormányválságot.